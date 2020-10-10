Павел Дуров в день рождения назвал 7 правил для сохранения здоровья и молодости

Вадим Карасев

Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в день своего 36-летия поделился с подписчиками своего телеграм-канала правилами, следуя которым можно дольше выглядеть молодо.

1. Не употреблять алкоголь, он портит здоровье и делает человека визуально старше. При этом изредка все же можно делать исключения.

2. Много спать. Во сне тело восстанавливается. Причем нельзя компенсировать недосып в будни пересыпанием в выходные, это не помогает.

3. Не переедать. Лишний вес старит человека внешне и приносит массу болезней. Сам Дуров обычно ест 2 раза в день с 6-часовым окном или 1 раз в день, причем без перекусов, а 3-разовое питание считает плохой привычкой.

4. Заниматься спортом. Умеренные, но регулярные тренировки приносят здоровье и долголетие. Сам Дуров предпочитает кардио-тренировки на открытом воздухе и силовые упражнения со средней нагрузкой.

5. Минимизировать стресс. Для этого можно убедить себя, что все происходящее к лучшему, или постараться "просто не париться". Все это сделать легче, если жить поближе к природе.

6. Не есть мясо. Дуров считает, что выращенные на фермах животные могут получать гормоны роста и некачественный корм, которые пагубно влияют на здоровье потребителя мяса.

7. Жить одному. Это помогает не попасть в зависимость от пищевых и поведенческих привычек другого человека.

"Вы можете найти научные подтверждения каждому из этих пунктов. Я следую этим правилам уже 10 лет, и сложнее всего у меня с высыпанием из-за специфики работы", — добавил предприниматель. Главным пунктом он считает пункт "не употреблять алкоголь", который "притупляет интуицию", с помощью которой каждый человек способен сам почувствовать и решить, что для него лучше.