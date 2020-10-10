Пенсионный фонд предлагают наделить правом вести статистику

Алексей Вольцев

Кабмин предлагает наделить Пенсионный фонд правом самостоятельного ведения статистического учёта и публикования этих данных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. На пленарных заседаниях в октябре Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект правительства в первом чтении.

Пенсионный фонд России (ПФР) сможет вести официальную статистику по страховым взносам населения, пенсиям, пособиям, выплатам, а также по объёмам поддержки престарелым и нетрудоспособным гражданам со стороны органов защиты.

Наделение ПФР правом собирать статистику позволит обеспечить формирование в оперативном режиме официальной статистической информации по максимально широкому кругу показателей, характеризующих изменения и достижения в области социального обеспечения граждан, говорится в пояснении к документу.

Сейчас государству и обществу доступна лишь часть информации фонда, а публикуемые им данные не имеют статуса официальной статистической информации, что значительно занижает их подлинный потенциал, отмечают в кабмине. ПФР предложено включить в список субъектов официального статистического учета, поскольку он обладает уникальной информацией с учётом его сферы деятельности, говорится в пояснительной записке.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.