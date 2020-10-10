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Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов

Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху идут более девяти часов. Они стали самыми продолжительными консультациями по урегулированию конфликта за последние 20 лет.

Переговоры, начавшиеся днём в пятницу в Доме приёмов МИД России, идут полностью в закрытом от прессы формате. Никаких комментариев за это время ни одна из делегаций не сделала, сами министры воздержались от заявлений для журналистов и в начале встречи.

За последние 20 лет нынешние переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными консультациями по мирному урегулированию конфликта, которые начались в 1992 году в рамках Минской группы ОБСЕ.

Предполагается, что стороны обсуждают прекращение боевых действий и гуманитарные вопросы — обмен военнопленными и телами убитых.

Между тем в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики на время переговоров трёх министров установилась тишина.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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