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Перемирие в Нагорном Карабахе создаёт лучшие возможности для решения конфликта, считает Пушков

Перемирие в Нагорном Карабахе создаёт лучшие возможности для решения конфликта, считает Пушков

Договорённости, достигнутые в Москве, о прекращении огня в зоне карабахского конфликта безусловно являются достижением российской дипломатии. Однако перспективы данного конфликта остаются достаточно сложными, заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. 

Армения и Азербайджан по итогам консультаций по Нагорному Карабаху в Москве в субботу согласовали прекращение огня в зоне боевых действий. Согласно договоренности, стороны конфликта согласились прекратить огонь с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, сообщает ТАСС.

«Баку, во всяком случае, официально не заявлял об отказе от своей цели возвращения Нагорного Карабаха, в том числе военным путём. И я не слышал никаких заявлений со стороны Турции, что она отказывается от поддержки этой линии. Более того, Эрдоган говорил о том, что в этот раз Азербайджан сумеет вернуть себе незаконно отторгнутые территории», — отметил Алексей Пушков.

Он напомнил, что по международному праву и в мировом сообществе все признают Нагорный Карабах как территорию Азербайджана.

«Поэтому здесь весьма сложная ситуация, и на настоящий момент я не вижу как из нее выходить, поскольку Армения всегда заявляла о том, что Нагорный Карабах с преимущественно доминирующим армянским населением должен иметь отдельный от Азербайджана статус. Так что, позиции сторон остаются, на мой взгляд противоположными», — сказал политик.

Другое дело, что, конечно, перемирие, обмен военнопленными, прекращение военных действий создаёт лучшие  возможности для политического диалога и дипломатического решения этой проблемы, отмечает Пушков. Но на сегодняшний день, по его мнению, это решение пока не просматривается. «Самое главное сегодня прекратить военные действия, о чём сказал Владимир Путин. И на этой основе Россия, прежде всего, и другие государства, которые поддерживают мирное решение вопроса,  будут искать выход из этой крайне сложной ситуации», — подытожил сенатор.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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