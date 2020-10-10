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Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА

Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян назвал лучших российских бойцов ММА.

В топ-5 он включил таких коллег, как Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов, Забит Магомедшарипов и Александр Волков.

"У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить", — отметил Ян в интервью Youtube-каналу "Ушатайка: Спорт-Экспресс".

Ранее американский телеканал CBS Sports представил рейтинг величайших бойцов в истории ММА. В него вошли россияне Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а лидером стал американец Джон Джонс. Петр Ян в августе назвал Джонса лучшим бойцом UFC.

Ян завоевал титул UFC в легчайшем весе в июле, одолев бразильца Жозе Алду. На счету россиянина 15 побед и 1 поражение в карьере, при этом в UFC он пока не проигрывал и имеет 7 побед к ряду.

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По материалам: uposters.ru

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