Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почему ижица, фита и ять ушли в прошлое русского языка

Почему ижица, фита и ять ушли в прошлое русского языка

Ровно 102 года назад, 10 октября 1918 года, в результате реформы в России официально ввели новую орфографию. В этот день был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка»  — «и десятеричное», фита и ять. 

Первые идеи о необходимости такой реформы высказывались еще в 18 веке. Особенно много нареканий вызывала буква «ять». Запутанные правила ее употребления и длинный список слов, где она писалась, породили среди гимназистов 19 века поговорку «выучить на ять» — хорошо усвоить что-то сложное.

«Предварительное сообщение» о важности начала реформы было составлено Орфографической подкомиссией при Императорской Академии наук в 1904 году и получило поддержку научного сообщества в 1911-м.

А через год появилось постановление властей о детальной проработке реформы русского правописания.  

Впрочем, началась она уже после Октябрьской революции и только в школе, что было подтверждено декретом Народного комиссариата просвещения от 5 января 1918 года. 

Для прессы и делопроизводства обязательным стал только декрет Совета народных комиссаров от 10 октября 1918 года, опубликованный в газете «Известия» 13 октября.

Из алфавита исключались буквы ять, фита, I («и десятеричное»). Вместо них предписывалось употреблять, соответственно, Е, Ф, И. Исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака — например, в словах подъём, адъютант.

Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок и некоторых окончаний.

Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления ещё до 1917 года буквы ижицы. После преобразований она также окончательно исчезла из русского алфавита.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Подмосковье зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ можно будет онлайн
В Подмосковье зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ можно будет онлайн
Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны
Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны
Армения и Азербайджан обменяются военнопленными
Армения и Азербайджан обменяются военнопленными
Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским виноделам
Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским
Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после рождения дочери
Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять ориентиры
Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять
Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов
Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из
Лукашенко: Тихановская забыла, что я ее спас и дал денег на жизнь
Лукашенко: Тихановская забыла, что я ее спас и дал денег на жизнь

Топ на сегодня

Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

Новая орфография введена в России в 1918 году
МИД России благодарит ЦРУ «за поддержку русского языка»
День 5 января в истории
Москва поблагодарила ЦРУ за поддержку русского языка