Почему ижица, фита и ять ушли в прошлое русского языка

Алексей Вольцев

Ровно 102 года назад, 10 октября 1918 года, в результате реформы в России официально ввели новую орфографию. В этот день был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» — «и десятеричное», фита и ять.

Первые идеи о необходимости такой реформы высказывались еще в 18 веке. Особенно много нареканий вызывала буква «ять». Запутанные правила ее употребления и длинный список слов, где она писалась, породили среди гимназистов 19 века поговорку «выучить на ять» — хорошо усвоить что-то сложное.

«Предварительное сообщение» о важности начала реформы было составлено Орфографической подкомиссией при Императорской Академии наук в 1904 году и получило поддержку научного сообщества в 1911-м.

А через год появилось постановление властей о детальной проработке реформы русского правописания.

Впрочем, началась она уже после Октябрьской революции и только в школе, что было подтверждено декретом Народного комиссариата просвещения от 5 января 1918 года.

Для прессы и делопроизводства обязательным стал только декрет Совета народных комиссаров от 10 октября 1918 года, опубликованный в газете «Известия» 13 октября.

Из алфавита исключались буквы ять, фита, I («и десятеричное»). Вместо них предписывалось употреблять, соответственно, Е, Ф, И. Исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака — например, в словах подъём, адъютант.

Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок и некоторых окончаний.

Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления ещё до 1917 года буквы ижицы. После преобразований она также окончательно исчезла из русского алфавита.