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Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев

Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого.

# Политика
По материалам: ria.ru

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