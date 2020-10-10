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Поисковая экспедиция ЧГПУ им. И.Я. Яковлева работает на местах сражений за Ржев

Поисковая экспедиция ЧГПУ им. И.Я. Яковлева работает на местах сражений за Ржев

Поисковый отряд «Память» Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева работает на местах сражений в Ржевском районе Тверской области, сообщает пресс-служба вуза. 

Отмечается, что поисковики работают близ урочища Воробьево, где в 1942 году шли кровопролитные бои. Им удалось обнаружить останки бойца, а рядом с ним зеркало с фотографией неизвестного мужчины и два медальона. Один из медальонов сильно поврежден, но бойцы отряда «Память» надеются, что специалистам удастся прочитать данные обоих медальонов.

В пресс-службе добавили, что экспедиция по местам сражений за Ржев стала возможна благодаря гранту главы Чувашской Республики для поддержки поискового движения. В 2020 году поисковый отряд «Память» стал обладателем гранта в размере 75 тысяч рублей для реализации проекта «Я погиб подо Ржевом…».

# Интересное / Общество
По материалам: edu.ru

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