Поисковая экспедиция ЧГПУ им. И.Я. Яковлева работает на местах сражений за Ржев

Влада Некрасова

Поисковый отряд «Память» Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева работает на местах сражений в Ржевском районе Тверской области, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что поисковики работают близ урочища Воробьево, где в 1942 году шли кровопролитные бои. Им удалось обнаружить останки бойца, а рядом с ним зеркало с фотографией неизвестного мужчины и два медальона. Один из медальонов сильно поврежден, но бойцы отряда «Память» надеются, что специалистам удастся прочитать данные обоих медальонов.

В пресс-службе добавили, что экспедиция по местам сражений за Ржев стала возможна благодаря гранту главы Чувашской Республики для поддержки поискового движения. В 2020 году поисковый отряд «Память» стал обладателем гранта в размере 75 тысяч рублей для реализации проекта «Я погиб подо Ржевом…».