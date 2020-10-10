«Полная постанова», — Симона Юнусова рассказала, как пройдет шоу «Холостяк» с Тимати

Анастасия Иванова

Недавно стало известно, что Тимати примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк», чтобы выбрать себе супругу. Удивительно, но недавнее расставание Юнусова с Анастасией Решетовой и переживания за маленького сына Ратмира не помешали бизнесмену согласиться на романтический проект.

Теперь звездную семейку рэпера мучают вопросами о его семейном положении и эмоциональном состоянии. Настя, например, заявила, что не сойдется с Тимуром после шоу, а его мама и вовсе «раскрыла все карты». Одна из пользовательниц задала Симоне вопрос.

«Какое ваше мнение, по поводу участия Тимати в Холостяке ? Я уже вижу заключительные серии и вы как мама, делитесь мнением об участницах. Наверно участницы, будут очень нервничать. Я бы сразу смотрела серию с вами. А вобще, все это конечно не очень смешно. Если смотреть ситуацию немного глубже»

Симона Юнусова коротко ответила на сомнения подписчицы и заявила, что путать шоу с реальной жизнью не стоит.

Не намекает ли влиятельная родственница бизнесмена на то, что шоу постановочное и ее выбор абсолютно не повлияет на развитие событий? Ведь нам обещают показать реальную картину жизни Тимати, но, по словам нетизенов, высказывания блогеров о продуманном с первой серии сценарии «Холостяка» имеют место быть.

«Не зря же все холостяки потом живут с другими женами или быстро разводятся. Посмотрите не только русские версии и поймете, что это полная постанова»,

— высказала мнение девушка в Instagram.Подпишись на нас в Яндекс Новости