«Полная постанова», — Симона Юнусова рассказала, как пройдет шоу «Холостяк» с Тимати
Недавно стало известно, что Тимати примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк», чтобы выбрать себе супругу. Удивительно, но недавнее расставание Юнусова с Анастасией Решетовой и переживания за маленького сына Ратмира не помешали бизнесмену согласиться на романтический проект.
Теперь звездную семейку рэпера мучают вопросами о его семейном положении и эмоциональном состоянии. Настя, например, заявила, что не сойдется с Тимуром после шоу, а его мама и вовсе «раскрыла все карты». Одна из пользовательниц задала Симоне вопрос.
«Какое ваше мнение, по поводу участия Тимати в Холостяке ? Я уже вижу заключительные серии и вы как мама, делитесь мнением об участницах. Наверно участницы, будут очень нервничать. Я бы сразу смотрела серию с вами. А вобще, все это конечно не очень смешно. Если смотреть ситуацию немного глубже»
Симона Юнусова коротко ответила на сомнения подписчицы и заявила, что путать шоу с реальной жизнью не стоит.
Не намекает ли влиятельная родственница бизнесмена на то, что шоу постановочное и ее выбор абсолютно не повлияет на развитие событий? Ведь нам обещают показать реальную картину жизни Тимати, но, по словам нетизенов, высказывания блогеров о продуманном с первой серии сценарии «Холостяка» имеют место быть.
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Я вижу, как девочки сокрушаются от цифры- «30» и всерьёз думают, что это образно говоря-«конец». Именно с 30 начинается отсчёт взрослой женской жизни. Что происходит дальше? А дальше: счастливые моменты, страсти, переживания, разочарования, восторг- всё сжимается во времени, ты только начинаешь что-то понимать и... наступает сегодня. Вы даже не представляете насколько это - «вдруг»! ⠀ 70 лет...🙈 Сестричка моя, мой единственный верный друг! Я вижу, как ты стоишь у зеркала в коридоре нашей « хрущёвки» и сосредоточено давишь юношеские прыщики. Даже я знаю, что этого делать нельзя, но кто меня услышит, я-мелкая... ⠀ Ты плюёшь в коробочку с Ленинградской тушью, чтобы накрасить ресницы и смотришь на своё отражение. Ты собираешься на свидание с Сашкой, который по словам бабушки тебе не пара, так как он простой рабочий, а ты из интеллигентной семьи... Я конечно ревную, но интерес намного сильнее))).. ⠀ Мамина пощёчина, потому, что ты не пришла ночевать. Я реву и ненавижу маму, мне жалко тебя... ⠀ Вот ты приводишь знакомить родителей с будущим мужем, вбегаешь на кухню с горящими щеками и сияющим взглядом. Ты такая счастливая! ⠀ Мы ждём тебя из роддома с дочкой... потом вместе летим в Израиль «рожать» твоего внука. В сентябре ему 16, а тебе сегодня 70!!! Как, когда, почему так быстро?!!! ⠀ Родная душа, не оставляй меня одну, только ты умеешь так заботиться и любить, не требуя ничего взамен. Живи долго сестричка! ❤️
«Не зря же все холостяки потом живут с другими женами или быстро разводятся. Посмотрите не только русские версии и поймете, что это полная постанова»,— высказала мнение девушка в Instagram.