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Повышенную ставку НДФЛ введут на доходы свыше 5 млн рублей

Повышенную ставку НДФЛ введут на доходы свыше 5 млн рублей

В России предлагают изменить ставку налогообложения для состоятельных граждан. На все доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей в год, будет распространяться повышенный НДФЛ — 15%. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Увеличить до 15 процентов ставку НДФЛ на доходы физических лиц свыше пяти миллионов рублей предлагается с 1 января 2021 года. Процесс администрирования указанных доходов будет в высокой степени автоматизирован, говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законодательной инициативы считают, что принятие таких изменений не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков. Новый порядок налогообложения также не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы. При этом увеличение ставки принесёт дополнительное поступление НДФЛ в размере 60 млрд рублей в год.

Они будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. При этом бюджетные ассигнования в размере 60 млрд рублей (в 2021 году), 64 млрд рублей (в 2022 году) и 68,5 млрд рублей (в 2023 году) уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Отметим, что проект поправок в Налоговый кодекс подготовлен по поручению президента России Владимира Путина.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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