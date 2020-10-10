Правительство разрешило авиарейсы за границу еще из 4 российских городов

Влада Некрасова

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые зарубежные страны, включаются еще четыре города. Туроператоры уже начали ставить рейсы из новых пунктов вылета.

Как сообщают в Росавиации, международные рейсы теперь можно выполнять из аэропортов Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Напомним, что сегодняшнего дня россиянам были доступны вылеты за границу только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

С новым решением правительства число городов, откуда разрешены международные рейсы достигло 9. На вечер 9 октября из России разрешено международное авиасообщение (с рядом оговорок по частотам и пунктам прилета) с Турцией, Танзанией, Великобританией, Швейцарией, Казахстаном, Южной Кореей, Киргизией, Белоруссией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивскими островами

Туроператоры и аэропорты новых городов уже начали анонсировать новые рейсы.

Так, на сайте аэропорта Курумоч (Самара) в пятницу, 9 октября, появилось сообщение, что с 10 октября отсюда будут выполняться рейсы в Анталью (Турция). О постановке таких рейсов уже сообщили в AZUR air и Pegas Fly.

Как сообщили «Вестнику АТОР» в PEGAS Touristik, туроператор запускает полетную программу в Анталью из Самары. Рейсы будут выполняться с 11 октября по нечетным дням. Дата окончания полетной программы - 21 ноября. Возможность постановки рейсов из Красноярска пока рассматривается.

Туроператор TUI Россия также анонсировал свою новую полетную программу из Самары в Анталью, которая базируется на рейсах авиакомпании «Уральские Авиалинии» по графику:

KUF 05:10 – AYT 07:50 еженедельно по 3-м и 6-м дням c 17.10 по 11.11.2020 AYT 20:20 – KUF 00:50 (+1) еженедельно по 2-м и 5-м дням c 23.10 по 10.11.2020

Туроператор «Интурист» в данный момент изучает целесообразность постановки чартерной цепочки в Турцию из некоторых из 4 новых городов вылета. Туроператор ANEX Tour сообщил, что сейчас определяется с полетной программой из новых пунктов. Вопрос постановки полетных программ из новых аэропортов в настоящий момент изучает и авиакомпания "Россия".