Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества

Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества

Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Правительство РФ утвердило концепцию приграничного сотрудничества с целью укрепления связей между приграничными территориями России и сопредельными странами, сообщается на сайте кабмина.

"Укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктурного потенциала – такие цели зафиксированы в Концепции приграничного сотрудничества, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ принят взамен концепции 2001 года. Он учитывает приоритеты, обозначенные в стратегии пространственного развития до 2025 года, и основывается на современном видении отношений между странами.


Добавляется, что основные направления работы – приграничная торговля, совместная реализация инвестиционных проектов, создание трансграничных производственных кластеров, развитие международных транспортных коридоров и упрощение процедур пересечения границ.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом
Эксперты объяснили каким образом Китай справился с коронавирусом
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Правительство утвердило концепцию приграничного сотрудничества
Главу минобра Архангельской области задержали за развращение детей
Главу минобра Архангельской области задержали за развращение детей
Фу! В Тэхёна на сцене бросили ящерицу
Фу! В Тэхёна на сцене бросили ящерицу
Пьяный Чимин признался, что чувствует себя очень одиноким
Пьяный Чимин признался, что чувствует себя очень одиноким
Шаг за шагом: Россия остановила войну в Карабахе
Шаг за шагом: Россия остановила войну в Карабахе
В Центре Гамалеи разъяснили, стоит ли снимать маску после вакцинации
В Центре Гамалеи разъяснили, стоит ли снимать маску после вакцинации
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
В Армении заявили об использовании Азербайджаном беспилотников в Карабахе
В Армении заявили об использовании Азербайджаном беспилотников в
Лунный день сегодня 10 октября 2020 года
Лунный день сегодня 10 октября 2020 года
В Минтруде решают вопрос об увеличении выплат работающим пенсионерам
В Минтруде решают вопрос об увеличении выплат работающим пенсионерам

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Еще по теме

ЕС предоставит Украине 60 млн евро на развитие приграничного сотрудничества
Польша подписала программу приграничного сотрудничества с Россией
Азербайджано-российский региональный форум стал брендом, заявили в Москве
Правительство утвердило план развития автопрома до 2025 года