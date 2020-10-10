Путин обсудил с Роухани Нагорный Карабах и российскую вакцину от COVID-19

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани и обсудил конфликт в Нагорном Карабахе, ситуацию вокруг реализации Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин подробно проинформировал Роухани о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряжённости в Нагорном Карабахе.

«Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трёхсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договорённостей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели ситуацию вокруг реализации Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отметили важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине «Спутник V», — сообщила пресс-служба Кремля.