«Ранение, полученное на фронте, подтолкнуло меня к созданию аппарата для развития моторики у детей, больных ДЦП»

Влада Некрасова

Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

— После ранения осколком российского «Града», которое я получил в августе 2014 года на Луганщине, у меня возникли проблемы с чувствительностью пальцев на левой ноге, — говорит инженер, ветеран добровольческого батальона «Айдар», кавалер ордена «За мужність», который получил… посмертно, Игорь Гурчик. — Разработка различных приборов, в том числе медицинских — это моя профессия. Вот и решил создать аппарат для восстановления подвижности пальцев на ногах. Я его сделал, запатентовал, но сейчас речь не о нем. Моя жена врач-остеопат. Среди ее пациентов есть дети, больные ДЦП, аутизмом, задержкой развития. Так что мне доводилось наблюдать таких ребят. Вот и пришла идея создать электронное устройство для развития мелкой моторики, чтобы выполнение заданий было увлекательным, по сути, игрой. Я стал много часов проводить в библиотеке. Оказалось, детям, больным ДЦП и аутизмом, предлагают либо совсем уж простые упражнения, которые быстро надоедают, либо нечто очень технологичное вроде специальных перчаток, соединенных с компьютером. Вместе с дочкой (мы оба окончили КПИ) сделали аппарат, аналогов которому нет. Это электронный тренажер, на котором дети, играя, развивают мелкую моторику. Что представляет это устройство (мы назвали его MIOTRACER-03)? Это поле с отверстиями. В них по команде микропроцессора поочередно загораются зеленым светодиоды. Ребенку нужно передвигать на засветившиеся отверстия маленькие фишки, сделанные в виде зайчика, лисички, медвежонка, утенка. Важно, что малыш воспринимает это устройство как игрушку, поэтому с удовольствием выполняет задания.

«На устройстве можно выполнять упражнения, используемые для развития памяти у разведчиков»

— Ребенок выбирает любую из пластмассовых зверюшек, ставит на засветившуюся точку, и она гаснет, — продолжает Игорь Гурчик. — Загорается следующая точка, и малыш переставляет игрушку на нее. И так до завершения игры. В памяти устройства записано большое количество развивающих игр. Причем скорость выполнения упражнений можно увеличивать или уменьшать. К тому же на устройстве можно проигрывать мелодии, вращая специальную фишку. И даже выполнять упражнение, используемое для развития памяти при подготовке разведчиков. Время, за которое ребенок справился с заданием, фиксируется.

Фишки маленького размера. Поэтому, когда ребенок берет их, переставляет с места на место, вращает, чтобы извлечь звуки музыки, у него развивается мелкая моторика, что помогает развивать речь (моторика и речь взаимосвязаны).

У детей, больных ДЦП, важно начинать развивать подвижность рук еще в младенчестве. MIOTRACER-03 позволяет работать уже с восьми месяцев. Если не развивать моторику ребенка, больного ДЦП, в раннем детстве, то в более старшем возрасте сделать это будет гораздо сложнее или вообще невозможно.

Я демонстрировал возможности устройства специалистам, работающим с особыми детьми. Они заявили, что разработка толковая, нужно наладить ее выпуск. В ней всего одна кнопка «включение-выключение» и USB-разъем.

И вот еще что. Это устройство может использоваться не только для развития психомоторики у особых детей, но и взрослыми для восстановления подвижности рук и речи после инсультов, ранений, травм. Так что я сделал аппарат для людей всех возрастов — от младенцев до пенсионеров.

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«Выполнение упражнений на этом приборе дети воспринимают как игру», — говорит Игорь Гурчик. Фото автора

— Нашли инвестора для производства ваших устройств?

— Нет, пока ищу. Написал пост в Facebook о том, что нужны средства для изготовления пробной партии аппаратов. Удалось собрать деньги на 15 плат и три коробки. Благодарю всех, кто помог. Электронную плату (она большая и довольно дорогостоящая) и пластиковый корпус своими руками не изготовишь. Вначале попытался заказать их в украинских фирмах, но они называли слишком уж высокую цену. Пришлось изготовить печатные платы в Китае, а корпус — с Тайваня. Через три недели получил свой заказ, потратив втрое меньше денег, чем запросили наши фирмы. Собрал несколько приборов. Но мне нужны средства на выпуск большего количества. Вскоре в Национальном техническом университете Украины КПИ пройдет IX фестиваль инновационных проектов Sikorsky Challenge 2020. Будем с дочкой в нем участвовать. Надеюсь, заинтересуем инвесторов, и тогда появятся деньги для производства.

«Лежу в госпитале, вдруг звонок с незнакомого номера, и я слышу в трубке: «Разве вы живы?!»

— Как получилось, что в 2014 году вас наградили орденом посмертно?

— Канцелярская неразбериха виновата. Представьте, лежу в Киеве в военном госпитале, вдруг звонок с незнакомого номера, и я слышу в трубке слова удивления: «Разве вы живы?!» Хорошо хоть, что о моем награждении первым узнал я, а не родственники. На эмоциях поделился этой историей в соцсетях. Но вскоре пожалел об этом — российские пропагандисты подхватили. Высокое начальство передо мной извинилось, указ исправили.

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Игорь Гурчик воевал в батальйоне «Айдар»

— На фронте применяли свои знания инженера-электронщика?

— Довольно часто. Воевать я пошел добровольцем, в батальон территориальной обороны «Айдар» (24-й отдельный штурмовой батальон в составе ВСУ). Вначале был зачислен вторым номером пулеметного расчета. Затем минометчиком на миномете «Василек» (он заряжается кассетами с четырьмя минами). Осенью 2014 года один человек, который увлекается созданием авиамоделей, предложил батальону купить за вполне адекватную сумму (практически по себестоимости) сверхлегкий беспилотник его собственной разработки. Он до 60 минут может находиться в воздухе и до 10 километров залетает вглубь территории противника. Кому-то, разбирающемуся в электронике, нужно было с ним работать. Так я стал оператором беспилотника. В 2015 году начали отниматься пальцы на левой ноге. Это заставило вернуться на гражданку.

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— Вы говорили, что создание различных приборов — ваша работа. Трудитесь на каком-то предприятии?

— Нет, работаю как ФОП (фізична особа-підприємець). Начинал карьеру в КПИ. В начале 2000-х стал работать самостоятельно. Создавал самые различные приборы. Чем и продолжаю заниматься поныне.

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