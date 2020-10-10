Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!

Лидия Мартынова

Привет, АРМИ! Видели ли вы ролик, в котором, как говорят поклонники Bangtan Boys, Тэхён (Taehyung) «пускал слюни» на красоток из TWICE? Подождите секундочку! Сейчас мы вам его покажем, но сначала минутка предыстории…

kim taehyung the man that you today. pic.twitter.com/21n3YLcMqM — ً (@archivefortae) October 9, 2020

ТэТэ совместно со всеми айдолами BTS сидел в зрительном зале в тот момент, когда девушки TWICE выступали перед публикой. Стоит признаться, что перформанс был зажигательный и энергичный. Ви не смог не заметить это, начал нервно покусывать губы и облизываться. Кстати, при просмотре ролика не забудьте обратить внимания на Шугу (Suga), который все время так и просидел с открытым ртом!

Kim taehyung is a pure art creation. pic.twitter.com/BUDoFbruXi — TIN-틴⁷🌷 (@taebokkiii) October 9, 2020

«Ахахаха я конечно понимаю, что Ви сидит такой весь возбужденный и ошарашенный, но Юнги!!»

— восхищается парнями фан из АРМИ.

Еще одним запоминающимся моментом в ролике стал звуковой эффект, имитирующий выстрел. Когда Вишня услышал это, он сделал вид, что девушки поразили его в сердце. Интересно, кто именно из сексуальных девчонок запал в душу ТэТэшки? Как думаете, АРМИ?

you have a crush on kim taehyung pic.twitter.com/HIiXcsQKjF — juls⁷ 🍓 (@partaetae) October 9, 2020

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