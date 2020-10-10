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Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке

Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
У россиян, купивших квартиры до появления льготной ипотеки, есть способ сэкономить, заявил руководитель пресс-службы федеральной компании "Этажи" Иван Камельских.

"Допустим, три года назад человек взял ипотеку под десять процентов и хочет продать свою "вторичку" вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4 процента годовых. А ипотека на новостройки — 6,5 процента. Мы весной считали разницу, когда ставка была 8,4 процента и когда 6,5 процента. По тюменским ценам человек мог взять дополнительно от 10 до 12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа", — объяснил он в комментарии для Ura.ru.

# Россия
По материалам: ria.ru

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