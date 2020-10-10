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Роскачество назвало лучшее растительное масло

Роскачество назвало лучшее растительное масло
Специалисты Роскачества определили лучшие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства.

Согласно результатам исследования, марки "Слобода" и "Дары Кубани" получили пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Их продукция вошла в категорию масел первого сорта.

Между тем эксперты выяснили, что масло "Элва" не соответствует высшему сорту, поскольку количество фосфоросодержащих веществ в нем превышает норму.


В продукции марки "Золотая семечка" данный показатель также не соответствует стандарту Роскачества ( 0,05% вместо 0,018%) — из-за этого бренд не получил Знака качества. При этом его продукция вошла в категорию масел первого сорта.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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