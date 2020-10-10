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Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском пространстве

Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском пространстве

Среди терминов, введенных в оборот классической геополитикой, одним из самых распространенных в современном информационном пространстве является «кольцо анаконды». Если кратко, это стратегия по удушению срединной земли (хартленда) Евразии в кольце конфликтов и войн по ее периметру. Центр Евразии — это Россия, наш периметр — национальные окраины, получившие государственность при нарезке новых границ внутри СССР.

Первое, что действительно нужно осознать, — Россия окружена. Страны Прибалтики давно в составе НАТО. На Украине русофобия, насаждавшаяся небольшими дозами на протяжении десятилетий, привела к ожидаемому формированию антирусского государства. Белоруссия пока держится, но очевидно, что и там ситуация может быстро выйти из-под контроля. С Грузией Россия по факту находится в состоянии холодной войны. Армения и Азербайджан воюют в Нагорном Карабахе. Вся Средняя Азия, за редким исключением, — площадка для рекрутского набора боевиков различных радикальных группировок, а в Киргизии на днях и вовсе произошел очередной переворот.

Слишком много совпадений, чтобы просто списать на какие-то общественно-политические процессы. Если нестабильность, территориальные конфликты, то обязательно по периметру наших границ. Любопытно, что в каждом из конфликтов обязательно принимают участие региональные игроки, старающиеся извлечь максимальную выгоду.

Все наше западное направление и частично Кавказ (в основном Грузия) — это всегда предмет повышенного внимания со стороны европейских сил. Чаще всего, безусловно, речь идет о Германии, которая после полностью переваренной Прибалтики хочет максимально выжать Украину. В случае с Белоруссией появляется еще и такой региональный интересант, как Польша, мечтающая продолжить полонизацию западнорусских земель, начатую еще в монгольский период.

Другой, не менее «дорогой» партнер, Турция, тоже хотел бы расширить зону своего влияния за счет территорий, входивших в состав Российской империи и СССР. О неоосманизме и пантюркизме, которыми бредит сегодняшняя Анкара, написано уже много. Реальное выражение этой политики мы видим не только в открытой поддержке, которую Эрдоган оказывает Азербайджану в Карабахе или его стремлении поживиться новыми территориями в Сирии. Планомерную работу по собиранию тюркских народов в единую общность ведут в частных турецких школах по всей территории бывшего СССР, на культурном фронте, заполненном фильмами про «великолепный век» Османской империи. Однако военно-политический фактор по-прежнему играет самую значительную роль.

Далее важно проанализировать, каким образом ситуация в государствах по периметру России выводилась из-под контроля. Для этого необходимо максимально оторвать ту или иную территорию от центра — Москвы. Во-первых, в массовом сознании на протяжении продолжительного времени культивируется русофобия. Русский народ в глазах местных позиционируется обязательно как варвар и захватчик, веками угнетавший местное население. Обязательно в истории местного населения находится период наибольшего величия и расцвета, который продлился недолго, в первую очередь по вине России и русских. Если такого периода не было, то его без зазрения совести придумывают, как это происходит на Украине. Тут важно понимать, что начало русофобии закладывалось в сознание населения не только на закате СССР, но и в самом его начале. Постулаты о необходимости противостоять великорусскому шовинизму, сталинские инициативы по коренизации, украинизации, белорусизации заложили серьезное основание в русофобский дискурс, которым подпитывается государственность всех без исключения постсоветских стран.

После того как русофобия стала нормативной, местные власти (чаще всего выполняя прямой заказ заинтересованных игроков — Запада или Турции) приступают к выдавливанию русских со своих территорий. Происходит это как на низовом уровне — насилие, оскорбления, издевательства, камни в окно и надписи на стенах, так и на уровне государственной системы, когда русским закрывается любая возможность для профессионального развития и социального роста. Много ли мы можем назвать русских политиков, успешных бизнесменов и крупных чиновников в странах постсоветского пространства?

Данный процесс ожидаемо приводит к тому, что русские выехали из стран, некогда бывших их домом, а местное население при этом осталось один на один с внутренними и внешними конфликтами и противоречиями. Имперская политика заключалась в том, что русские, народ-строитель империи, на всем огромном ее пространстве выполняли стабилизирующую роль. Не только штыками, но также культурой и образованием. С уходом русских как раз и началась фаза нестабильности на всем постсоветском пространстве. Грузино-осетинский, армяно-азербайджанский, конфликт между киргизами и узбеками, а также многие другие не перешли бы в горячую фазу, если бы на территории проживания этих народов сохранялось достаточное количество русского населения, связанного с центральной Россией военно-политически и экономически.

На примере того же Карабахского конфликта мы видим, что из «горячей» в «холодную» фазу он может перейти только при непосредственном участии российской стороны. Однако для достижения ощутимых, а главное, долговечных результатов необходимо полностью пересмотреть всю политическую, социальную и демографическую структуру постсоветского пространства. Вероятно, стоит произвести ревизию интересов России и определить для себя, какие конфликты мы намереваемся гасить и разрешать, а от каких необходимо просто огородиться введением визовых режимов и обеспечением дополнительных линий безопасности.

Как бы то ни было, страны постсоветского пространства не в состоянии справиться с внутренними и внешним противоречиями без вмешательства Москвы. России же крайне важно «разорвать» кольцо нестабильности, сковавшее ее границы на западе и юге. В противном случае всему евразийскому пространству грозит дальнейшая хаотизация.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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