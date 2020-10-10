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Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"

Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций начал переговоры с Боливией о поставках российской вакцины от коронавируса, сообщил посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

"Сегодня начались переговоры между Российским фондом прямых инвестиций… с министерством здравоохранения Боливии, чтобы изучить вопросы импорта вакцины в Боливию", - сказал дипломат, выступая на конференции, посвященной презентации лекарства от коронавируса "Авифавир", который уже поставляется в страну.

"Российская вакцина безопасна для человека... Страны с более чем 50% населения мира проявили интерес к вакцинации "Спутником V".. В 2020-2021 годах более миллиарда человек будут вакцинированы "Спутником V", - добавил Спринчан.

Он пояснил РИА Новости, что речь идет о поставке вакцины не для проведения клинических испытаний третьей фазы, которые в настоящее время реализуются в ряде стран. "Обсуждается поставка именно для вакцинации", - сказал посол.


Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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