"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню

Вадим Карасев

30-летняя Регина Тодоренко и 34-летний Влад Топалов привыкли все делать сообща. Они не только ведут совместный быт и воспитывают годовалого сына Мишу, но и снимают собственное шоу на YouTube, а с недавнего времени участвуют в новом сезоне шоу "Ледниковый период" на Первом канале (пусть и с другими партнерами на льду).

Единственное, чего до этого времени не хватало паре, так это совместного хита, о котором их давно просили поклонники. Сегодня Регина и Влад наконец исполнили их желание и представили песню под названием "Часовые пояса", исполненную в дуэте. В "Часовых поясах" супруги поют обо всех сложностях отношений на расстоянии, через которые им пришлось пройти в самом начале романа.





Влад Топалов и Регина Тодоренко

Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала в инстаграме Регина.

Все давно ждали... Но у меня всегда внутри было ощущение, что должно прийти время... Должна прийти песня. Это должно быть что-то, что родится естественно, а не потому что "надо"! И сейчас я чувствую, что время пришло, музыка пришла и момент настал сам собой! Спасибо Богу за тебя, моя родная! Я тебя люблю! — добавил в своем микроблоге Влад.

Многие поклонники уже оценили первый совместный трек звездной пары, поздравили их с долгожданным релизом и сошлись во мнении, что новая песня — готовый хит этой осени. Сама Регина отметила, что их совместная работа довольно сильно отличается от тех композицией, которые сейчас в основном звучат на радио, — в первую очередь, своей "настоящностью".

Напомним, что сейчас Регина Тодоренко и Влад Топалов потихоньку возвращаются в медиапространство после громкого скандала, вызванного невежественными высказываниями девушки в адрес жертв домашнего насилия. После этого случая Тодоренко не только подверглась жесткой травле в сети, но и лишилась звания "Женщина года" по версии журнала Glamour и нескольких рекламных контрактов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Мишей



