Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Шкарлет просит местные власти на две недели перевести школьное обучение в онлайн

Шкарлет просит местные власти на две недели перевести школьное обучение в онлайн

Шкарлет просит местные власти на две недели перевести школьное обучение в онлайн

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Ужесточение карантина, неизбежное ввиду роста числа заболевших COVID-19, могут начать со школ и вузов. Министр образования Сергей Шкарлет призывает местные власти перевести учащихся на домашний режим с онлайн-занятиями.

Ввести дистанционное обучение рекомендуется с 12 октября и оставить в силе на две недели. Минобразования подчеркивает, что его обращение — это рекомендация, но к ней стоит прислушаться.

«Просьба найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей… Самое главное для нас сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса», — заявил министр.

Напомним, в Киеве было рекомендовано объявить осенние каникулы в школах раньше обычного — с 21 по 28 октября включительно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

157 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Россия и США не приблизились к договору по вооружениям, заявил Рябков
Россия и США не приблизились к договору по вооружениям, заявил Рябков
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Армения должна смириться с потерей территорий в Карабахе — Алиев
Армения должна смириться с потерей территорий в Карабахе — Алиев
Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области
Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области
Третья Карабахская: некоторые предварительные итоги с надеждой на мир
Третья Карабахская: некоторые предварительные итоги с надеждой на мир
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов в обуви
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Что выберешь ты — City Chic от RM или Soft Sensual от Чимина?
Что выберешь ты — City Chic от RM или Soft Sensual от Чимина?
Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет
Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

Регионам рекомендовали перевести школы на дистанционное обучение
Обучение в школах Киева будет дистанционным до конца карантина
В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение
Минобрнауки рекомендовало российским вузам организовать дистанционное обучение