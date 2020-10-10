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Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице

Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Российский шансонье, 72-летний Михаил Шуфутинский, не смог жениться на 47-летней танцовщице своего музыкального коллектива Светлане Юразовой. В программе "Вечерний Ургант" на Первом канале артист рассказал, что "их завернули".
На вопрос ведущего о свадьбе Шуфутинский заявил: "Она мне отказала!"

"Если бы я был на ее месте, я бы так не сделал", — пошутил Ургант.

После этого певец объяснил, что расписаться паре не удалось из-за проблем с документами.


рассказал, как добивался внимания танцовщицы.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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