Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице

Влада Некрасова

Российский шансонье, 72-летний Михаил Шуфутинский, не смог жениться на 47-летней танцовщице своего музыкального коллектива Светлане Юразовой. В программе "Вечерний Ургант" на Первом канале артист рассказал, что "их завернули".На вопрос ведущего о свадьбе Шуфутинский заявил: "Она мне отказала!"

"Если бы я был на ее месте, я бы так не сделал", — пошутил Ургант.

После этого певец объяснил, что расписаться паре не удалось из-за проблем с документами.

рассказал, как добивался внимания танцовщицы.