Space Travel начал продажу туров в Дубай через Египет

Анастасия Иванова

С 13 октября у туристов из России появляется возможность улететь в Дубай из Москвы 3 раза в неделю со стыковкой в Каире. Цена перелета в таком варианте гораздо более доступна, чем на Emirates или «Аэрофлоте». Туры на рейсах Egypt Air уже сформировал туроператор Space Travel.

EGYPT AIR ПОЛЕТИТ В ДУБАЙ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ С 13 ОКТЯБРЯ

Туристы туроператора Space Travel уже могут купить у агентов туры в эмират Дубай со стыковкой в Каире (Египет). Начиная с 13 октября авиакомпания EgyptAir начинает выполнять рейсы Каир – Дубай. Из Москвы у Egypt Air уже доступны вылеты по вторникам, четвергам и субботам.

Стыковка в Каире удобна по времени (занимает от 2 часов). Всего пассажиры потратят на стыковочный перелет из Москвы в Дубай суммарно около 10 часов, с учетом времени пересадки.

На рейсах Москва – Каир у Egypt Air поставлены самолеты Airbus A220-300, на маршруте Каир - Дубай - либо Airbus A220, либо Боинг 737.

Пассажирам при приобретении туров со сквозными билетами Москва – Каир – Дубай не надо получать багаж (пассажиру для этого необходимо проинформировать на стойке регистрации в Москве, что багаж до Дубая).

Цены на перелет стыковочными рейсами Egypt Air через Каир весьма доступные – на ближайшие даты порядка 35-50 тыс. р. на одного туда и обратно, что сравнимо с ценами на регулярной перевозке «до-ковидного» периода.

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ SPACE TRAVEL В ДУБАЙ ЧЕРЕЗ КАИР

Цены на турпакеты с перевозкой Egypt Air в Дубай через Каир уже появились на сайте Space Travel.

По данным системы бронирования Space Travel, минимальная стоимость туров (7 ночей, 1 из которых в дороге, питание – завтраки) с вылетом 27.10.20. составит 1466 доллара США на двоих за полный пакет с перелетом.

Цены на аналогичные туры в отели Дубая 4* у Space Travel начинаются от 1470 долларов США на двоих, в отели 5* - от 1682 долларов на двоих в рублевом эквиваленте с пересчетом по текущему курсу.

НУЖЕН ЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ В КАИРЕ

Для нахождения в транзитной зоне аэропорта Каира туристам, ожидающим рейса в Дубай, не нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Однако такой тест (сделанный не более, чем за 96 часов до вылета) все равно нужен российским туристам для посадки на рейс в Дубай (подробнее о требованиях к въезжающим в Дубай россиянам – здесь).