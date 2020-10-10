США не принимают российские предложения по вооружениям, заявил Рябков

Влада Некрасова

Рамочное соглашение по вооружениям могло бы быть достигнуто "хоть завтра", если бы США согласились с предложениями РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что представители США и РФ "договорились в принципе" о том, чтобы продолжить замораживание ядерных арсеналов. По данным агентства, о рамочном соглашении может быть объявлено до выборов американского президента, которые состоятся 3 ноября.