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Статусы про любовь к парню: 100 коротких фраз

Известнаяпоговорка гласит о том, что «счастье любит тишину». Однако иногда так нетерпится поделиться своим переживаниями и внезапно нахлынувшими чувствами. Лучшевсего это сделать с помощью простого, но такого милого и романтического статуса.Наша трогательная коллекция, поможет тебе в этом. 100 статусов про любовь к парнюБлагодарю тебя за то, что ты принес в мою жизнь любовь и красоту. Ты сделал меня такой счастливой.Ничто не может изменить то чувство, которое я испытываю к тебе, кроме Бога и тебя самого. Люблю тебя искренне, глубоко, безумно и безоговорочно.Мой статус «Я люблю тебя» никогда не изменится!Где-то между всеми нашими шутками, долгими разговорами и глупыми ссорами я нечаянно влюбилась. Наша любовь так ярко светит, что она ведет меня сквозь самые темные дни.Мне не нужен прекрасный принц на белом коне, потому что у меня уже есть кто-то, кто в миллион раз лучше. Парень, который обнимает тебя, когда ты плачешь, вытирает твои слезы и обещает любить тебя до самой смерти, стоит того, чтобы его беречь. Мне безумно нравится проводить с тобой все свободное время. Мое сердце бьется в ритме нашей любви… сильнее с каждым днем. Я скучаю по твоим поцелуям. Возвращайся скорее! Я не могу представить себя с другим мужчиной. Ты – моя единственная любовь. Я всегда хотела быть только с тобой, любовь моя. Встреча с тобой была судьбоносной. Полюбив тебя, я уже не могу контролировать себя. За всю свою жизнь я никогда не верила, что найду настоящую любовь в твоем лице. Слово «любовь» просто недостаточно емко, чтобы описать мои чувства к тебе. День без тебя – это как день без кислорода. Он – король моего сердца! Ты заставил меня любить и наполнил мою жизнь счастьем. Ты – мой мир, у тебя мое сердце. Я люблю тебя, как сумасшедшая. Когда ты держишь меня за руку, я чувствую тепло внутри, когда мы обнимаемся, я не хочу отпускать тебя, когда мы вместе, я хочу, чтобы то длилось вечно. Ты для меня очень много значишь, и не забывай об этом. Я люблю тебя. Ты – все, о чем я всегда мечтала, ты сделал мои мечты реальностью. Нет большего дара, чем быть любимой тобой. Я никогда не знала, что я такая романтичная, пока не влюбилась в тебя. Никто другой не может никогда занять твое место. Только сейчас я ясно поняла: я была создана для тебя, а ты был создана для меня. Твои глаза – самые яркие звезды в мире, которые я когда-либо видела. Ты твердо стоял на своем и завоевал мое сердце своей настойчивостью и любовью. Что ж, теперь моя очередь! Я так потерялась в тебе, что никто никогда не сможет меня найти! Все, что ты делаешь для меня, заставляет меня чувствовать себя любимой и неповторимой. Только один человек когда-либо касался моего сердца, и это был ты! Находясь рядом с тобой, я чувствую, что впервые в жизни мне не нужно ничего, чтобы быть счастливой, это просто происходит само по себе. Как и все влюбленные, я не умею четко выражать мысли. Если ты хочешь знать, что я чувствую к тебе, ты должен любить меня так же, как я люблю тебя. До встречи с тобой я никогда не знала, каково это – смотреть на кого-то и улыбаться без причины. Каждая клеточка моего тела пропитана любовью, я посвящаю тебе свою жизнь. Люблю тебя, милый! Я думаю, что я самая счастливая женщина на этой земле. Знаешь, почему? Потому что ты мой. Я чувствую себя такой защищенной и любимой только с тобой. Наша химия настолько велика, что каждая песня о любви, которую я слушаю, кажется нашей историей. Мы созданы, чтобы дополнять друг друга. Будь со мной, чтобы слушать мои глупые разговоры. Держи меня за руку, чтобы я не упала. Обещай мне, что мы никогда не расстанемся. Нет ничего лучше для меня, чем просыпаться каждое утро, зная, что у меня есть тот, кто заботится обо мне. Твоя улыбка – причина моего счастья. Я чувствую себя в безопасности, когда ты рядом. Люблю тебя! Признаюсь, я люблю тебя, и каждое твое действие сводит меня с ума. Я никогда не могу выбросить тебя из головы и своих мыслей. Это звучит глупо, но я признаю, что ты стал моей навязчивой идеей. Я и секунды не могу прожить без тебя. Любовь так глубока и прекрасна, что я почувствовала ее только после того, как влюбилась в тебя. Куда бы ты ни пошел и что бы ни делал, моя любовь последует за тобой хоть на край света. Пока я не встретила тебя, мое сердце было разбито на осколки от всех ошибок, совершенных ранее. Спасибо тебе за то, что ты снова собрал его воедино. С первого дня, как я тебя увидела, я стала твоей. Я сохраню твое сердце в безопасности в своем сердце на всю жизнь. Иногда я просто закрываю глаза и благодарю Вселенную, что ты появился в моей жизни. Я так счастлива. Я влюблена в самого лучшего парня в мире! Кто может быть счастливее? Растворяясь в тебе, я теряю себя. Без тебя мне снова хочется потеряться. Я знаю, что люблю тебя, потому что моя реальность наконец-то лучше, чем мои мечты. Ты вызываешь у меня такие чувства, о которых слагают стихи. Любить тебя никогда не было вариантом – это была моя необходимость. Говорят, только дуры влюбляются без ума. Если так, то я самая настоящая дура. Теперь, когда у меня есть ты, мне больше ничего не нужно. Я люблю тебя так сильно, что готова обменять все твои заботы и проблемы на свое счастье и удачу. Я не хочу, чтобы другая владела твоим сердцем, целовала твои губы или засыпала в твоих объятиях, потому что ты только мой. Клянусь, что никогда не пожалею, что люблю тебя. Твои нежные объятия – это все, что мне нужно, чтобы бороться со всеми преградами и жизненными неурядицами. Я словно цветок, который не может жить без воды и солнца… я не смогу жить без твоей любви. Лишь тебе одному позволено делать со мной все, что угодно. Мы встретились, затем расстались… снова встретились и снова расстались, а теперь ты снова рядом. Наверное, судьба хочет, чтобы мы всегда были вместе. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, и я хотела, чтобы ты знал – это из-за тебя! Ты мой герой, покоривший меня навсегда. Я просто хочу обнять тебя и уберечь от любой боли. Если бы я могла  протянуть руку и поймать звезду каждый раз, когда ты заставляешь меня улыбаться, все вечернее небо было бы у меня на ладони. Моя любовь к тебе никогда не будет прежней – она растет с каждым днем. Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, это единственное, в чем ты можешь быть уверен на 100%. Есть две вещи, которые я никогда не хочу менять в своей жизни. То, как ты любишь меня, и то, как я тебя люблю. Я обещаю сделать все возможное, чтобы превратить все твои будни в самые яркие праздники. Если ты рядом, я одинаково радуюсь и палящему солнцу, и проливному дождю. Ты – победитель и единственный владелец моего сердца. Кажется, я влюблена даже во все твои маленькие недостатки. Я никогда не устану влюбляться в тебя. Любой день, проведенный наедине с тобой – мой самый любимый день. Да что там говорить, мы всегда были влюблены друг в друга, просто так долго не были знакомы. В тот момент, когда я впервые увидела тебя, я поняла, что только ты можешь быть моим парнем! Я настоящая только благодаря тебе! Любить тебя и быть любимой тобой – вот наивысшая награда! Больше мне ничего не нужно. Знай, я никогда не оставлю тебя в покое. Спасибо за все…  я люблю тебя! У тебя есть удивительный талант – ты заставляешь мое сердце трепетать. Я так долго искала идеального парня, и вот – он рядом со мной! Ты – единственный мужчина, который заставил меня рискнуть всем ради светлого будущего. Твой взгляд завораживает! Когда я смотрю в твои бездонные глаза – моя кровь закипает. Надеюсь, ты уже догадался, как сильно я тебя люблю. Мои ночи слаще, чем мои дни, потому что я всю ночь мечтаю о тебе. Ты заполнил всю пустоту в моем сердце. Любовь – это нечто особенное и волшебное. Я поняла это после того, как мы стали единым целым. Ты – вечное пламя, которое всегда будет согревать мое сердце. Моя история любви состоит из семи слов: «я не представляю себе жизнь без тебя». Каждый день, проведенный с тобой, стоит того, чтобы жить! Я блуждала во тьме, пока судьба не подарила мне встречу с тобой. Ты – мой мир, мое солнышко, и мужчина, которым я больше всего горжусь на этой земле. Не придуманы еще слова, которые в точности могли бы описать мои чувства. Точно так же, как Instagram будет неполон без фильтров, моя жизнь будет неполной без тебя.
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По материалам: intrigue

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