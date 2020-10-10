Тест на коронавирус можно будет сдать бесплатно в частной лаборатории, — решение Кабмина

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Минздрав пообещал, что пациенты смогут бесплатно сдать тест на коронавирус в частных лабораториях. Такое решение было принято на экстренном заседании Кабмина. Планируется заключить договоры с коммерческими медцентрами, чтобы ПЦР-тесты там оплачивались из бюджета, а для пациентов диагностика была бесплатной. На компенсации лабораториям планируется выделить 100 млн гривен.



«Рассчитываем на увеличение количества тестов, которые делаются нашим гражданам бесплатно», — заявил министр Максим Степанов.

Еще 160 млн гривен направлены на закупку реагентов и оборудования для уже привлеченных Минздравом лабораторий, чтобы проводить еще больше тестов на COVID-19.

Напомним, по данным Минздрава, ежесуточно в Украине выполняются 32−35 тысяч тестирований на коронавирус. К декабрю планируется довести число тестов до 50 тысяч в сутки.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ряде регионов ситуация с тестированием плачевная. Так, в Одессе одна из лабораторий закрылась — заболели сотрудники.

Фото moz. ukr/Facebook

