Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь

Анастасия Иванова

У Тэхёна (Taehyung) из BTS есть чудная привычка, от которой у некоторых незнакомых ему людей появляется удивление на лице и много вопросов к красавчику. ТэТэ ненавидит обувь и часто появляется в общественных местах в обычных шлепках или в ботинках «без пятки».

Center mic drop Taehyung is doing me things....pic.twitter.com/NzMofdNvJ3 — 풍경 ✧ (@sceneryfortae) October 9, 2020

За это ему однажды «прилетело» в первые дни обучения в компании BigHit. Один из сотрудников сделал выговор Вишне за его неподобающий вид.

«Тэхён, пожалуйста, надень обувь. У тебя очень красивые туфли, почему ты постоянно снимаешь их? Пожалуйста, ходи в обуви, так положено»,

— попросил мужчина ТэТэ.

АРМИ подозревают, что это связано с кожным заболеванием айдола. У Ви холинергическая крапивница, она вызывает зуд, а из-за тесной одежды у человека с таким диагнозом появляется чувство дискомфорта.

IM IN TEARS TAEHYUNG SINGING "you're my boy my boy my boy" DURING THE REHEARSAL pic.twitter.com/qy3jeKqDgl — amber ⁷ ♛ ath (@btseoulove) October 9, 2020

Несмотря на все странности парня, фанаты очень любят его и говорят, что без своих глупых привычек он уже не был бы тем самым Тэхёном из BTS. А что вы скажете на то, что ТэТэ любит только красные фрукты? Это все делает его индивидуальным!

«Иногда мне кажется, что Ви не от мира сего, но я без него не могу жить, он мой самый любимый зайчик»,

taehyung... my darling, my treasure, my angel... why are you wearing sandals in november pic.twitter.com/qBo8xr6Qqo — ˗ˏˋmeg ᴮᴱ ⁷ˎˊ˗ (@gddaengit) November 12, 2019

— признается в любви девушка.Подпишись на нас в Яндекс Новости