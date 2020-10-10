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Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь

Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь

У Тэхёна (Taehyung) из BTS есть чудная привычка, от которой у некоторых незнакомых ему людей появляется удивление на лице и много вопросов к красавчику. ТэТэ ненавидит обувь и часто появляется в общественных местах в обычных шлепках или в ботинках «без пятки».


За это ему однажды «прилетело» в первые дни обучения в компании BigHit. Один из сотрудников сделал выговор Вишне за его неподобающий вид.

«Тэхён, пожалуйста, надень обувь. У тебя очень красивые туфли, почему ты постоянно снимаешь их? Пожалуйста, ходи в обуви, так положено»,

— попросил мужчина ТэТэ.

АРМИ подозревают, что это связано с кожным заболеванием айдола. У Ви холинергическая крапивница, она вызывает зуд, а из-за тесной одежды у человека с таким диагнозом появляется чувство дискомфорта.

Несмотря на все странности парня, фанаты очень любят его и говорят, что без своих глупых привычек он уже не был бы тем самым Тэхёном из BTS. А что вы скажете на то, что ТэТэ любит только красные фрукты? Это все делает его индивидуальным!

«Иногда мне кажется, что Ви не от мира сего, но я без него не могу жить, он мой самый любимый зайчик»,

— признается в любви девушка.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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