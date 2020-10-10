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Тюмень приглашает!

Тюмень приглашает!

Уважаемые коллеги!

В Тюменской области вновь пройдет серия образовательных мероприятий для представителей турбизнеса и муниципальных образований. В этом году семинары будут проведены не только в Тюмени, но и в Тобольске!

Лучшие практики и кейсы, методики и инструменты, маркетинговые стратегии и полезные сервисы ждут вас в ходе семинаров и мастер-классов, которые проведут ведущие эксперты туристической отрасли – эксперты АТОР и федеральных туроператорских компаний.

Программа обучающих мероприятий в Тюменской области пройдет в два этапа. Стартовый курс для тех, кто хочет больше узнать об основах туристической деятельности и формированию туристического продукта, состоится в Тобольске.

В Тобольске запланированы семинары, посвященные изучению и анализу туристических дестинаций в рамках стратегического развития территории, актуальным вопросам правового регулирования в сфере туризма, основам взаимодействия муниципальных органов власти с туристическим бизнесом, формированию экскурсионных программ и других туристских продуктов.

Практические аспекты по организации совместной деятельности по продвижению туристских услуг, событийных мероприятий, работы с туристами будут рассмотрены в ходе мастер-классов с участием представителей крупных туроператоров. Проверка полученных заданий, включая самостоятельные презентации слушателей, состоится в рамках финальной стратегической сессии в Тобольске.

Для опытных специалистов туристической сферы предусмотрены семинары и мастер-классы «продвинутого» уровня, которые состоятся в г.Тюмень. В программе – выступления экспертов, которые расскажут все о турах выходного дня и формировании акционных программ, а также об изменениях в законодательстве, актуальных для туроператорской и турагентской деятельности.

В ходе практических мастер-классов будут представлены кейсы по динамичному пакетированию, формированию маркетинговой стратегии и рассмотрены конкретные примеры по работе с долгосрочными обязательствами туроператоров, авиакомпаний, средств размещений в условиях пандемии COVID-19.

Как всегда, для участия в мероприятиях нужно пройти электронную регистрацию на портале www.atorus.ru. Расписание всех семинаров и мастер-классов также размещено на портале. В этом году возможности электронной площадки для слушателей расширены – все участники мероприятий смогут дистанционно задать вопросы по представленной на обучающих мероприятиях информации.

Ждем вас на наших мероприятиях!

Заказчик образовательного проекта: ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области».

Дополнительная информация по проекту: +7 (495) 660-07-12, [email protected]

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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