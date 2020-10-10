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Tвиттер вводит новые ограничения из-за выборов в США

Tвиттер вводит новые ограничения из-за выборов в США
Tвиттер усилил политику относительно дезинформации: решение компании связано с предстоящими выборами президента США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно нововведениям, пользователям Tвиттер, в том числе тем, кто имеет к выборам непосредственное отношение, запретят объявлять победу того или иного кандидата до того, пока об этом не сообщат официальные источники или авторитетные СМИ. Tвиттер начнет отмечать специальной пометкой сообщения, в которых опубликована неподтвержденная информация.
Те твиты, которые будут содержать попытки вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов, будут удаляться. Решать, пытался ли пользователь вмешаться в результат выборов, будет служба безопасности социальной сети.

Кроме того, на время выборов пользователям выключат возможность делать ретвиты постов политиков и пользователей, которые не собрали 100 тыс. подписчиков. Таким постам нельзя будет поставить отметку "нравится", их нельзя будет комментировать.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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