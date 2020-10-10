В Баку заявили о выпущенной из Армении ракете "Скад" по городу Мингячевир

Лидия Мартынова

Ракета "Скад" (Р-17) была выпушена с территории Армении на азербайджанский город Мингячевир, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились больше 10 часов.