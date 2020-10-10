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В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах

В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Заявление Facebook об удалении "связанных с "Единой Россией" страниц - правовой беспредел, эта соцсеть является территорией опасности для россиян, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Андрей Климов.

Ранее в четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия". Климов не подтвердил РИА Новости удаление страниц, но отметил, что, выпуская подобные заявления, соцсеть действует в русле своих антироссийских традиций.

# Политика
По материалам: ria.ru

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