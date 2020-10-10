В какую сторону правильно спать головой

Вадим Карасев

Оказывается, очень большое значение имеет то, в какую сторону вы спите головой. Эксперты рассказали, в какую сторону спать лучше и почему. Это поможет вам привлечь удачу и повысить шансы на успех в делах.

Для здорового и правильного сна важны многие аспекты, в том числе соблюдение режима. Есть как минимум пять веских причин ложиться и вставать вовремя. После того, как вы настроите правильный режим, постарайтесь правильно выбрать направление головы во время сна.

Что значит спать в какую-то сторону

Для того, чтобы определить, в какую сторону вы спите головой, нужно представить себе, будто ваше тело является стрелкой компаса. Ноги — это основание стрелки, а голова указывает направление.

Направление можно определить при помощи настоящего компаса или интернет-карты. Как только вы узнаете, в каком направлении относительно вашего жилища находятся север, юг, восток или запад, можно будет выбрать самую лучшую позицию для сна.

В какую сторону лучше спать

Не бывает плохой и хорошей стороны, в которую нужно спать головой. Бывает неправильно выбранная сторона. Нужно знать, что дает каждая из них.

Север. Эксперты в области биоэнергетики отмечают: если спать головой на север, можно серьезно укрепить иммунитет. Это рекомендуется делать всем, у кого слабый организм. Также это будет полезно и тем людям, которые постоянно вынуждены переживать различные проблемы дома и на работе. Сон головой на север помогает очищаться от негативных мыслей, страхов, переживаний. Северное направление успокаивает, дает человеку терпение и силы.

Восток. Головой на восток нужно спать тем, кто потерял вкус к жизни или не знает, в каком направлении дальше двигаться. Это духовное направление, поэтому человек, спящий головой на восток, обретает веру в себя, заряжается позитивными мыслями. Такое направление сна провоцирует желание развиваться, искать смысл жизни. Оно делает человека добрее и мудрее. Перед сном головой на восток или после него очень действенными являются медитации, в том числе медитация ​​​​«Открытие жизненного пути», буддийская медитация «Путь судьбы».

Юг. В этом направлении полезно спать творческим натурам. Оно провоцирует появление у человека новых идей, мотивации, энтузиазма. Очень полезно спать на юг головой тем, кто занят в творческой сфере или постоянно что-то придумывает, разрабатывает новые концепции. Это касается ученых, научных работников. Также в южном направлении спать стоит тем, кто находится в активном поиске второй половинки. Тем, кто уже в отношениях, можно выбирать восточное направление, южное или промежуточное юго-восточное.

Запад. Это чисто финансовое направление. Если у человека какие-то проблемы с денежной сферой, он не может найти работу или хочет поскорее разделаться с долгами, ему стоит спать головой на запад. Также подобное направление помогает в достижении целей, дает человеку уверенность в себе и своих силах.