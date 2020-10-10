Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Красноярском крае в реку Ангару попало 0,5 тонны нефтепродуктов

В Красноярском крае в реку Ангару попало 0,5 тонны нефтепродуктов

В Красноярском крае в реку Ангару попало 0,5 тонны нефтепродуктов

Муниципальный режим ЧС введен в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару. Об этом говорится в сводке регионального главка МЧС, опубликованной в субботу.

«Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Постановление администрации Кежемского района от 9 октября», — говорится в сводке.

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе района, разлив произошел еще 2 октября, информация о нем поступила в пятницу. «На базе в городе Кодинск при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны», — сообщил представитель ЕДДС. Сейчас идет уборка нефтепродуктов, используется сорбент.

Также режим ЧС введен на территории Юксеевского сельсовета Большемуртинского района на предприятии «Север». По информации ЕДДС района, там распили бочку с отходами ГСМ, в результате чего они попали в канаву.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с коронавирусом
Собянин: власти Москвы "ничего не замазывают" в ситуации с
Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!
Реакция Тэхёна на солисток TWICE. Это надо видеть!
Джин и Чонгук испортили рекламный ролик своим поведением
Джин и Чонгук испортили рекламный ролик своим поведением
Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь
Тэхён рассказал, почему ненавидит обувь
Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"
Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати: "Там все сложно"
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Эмальеры Его Величества: выставка Фаберже и Рюкерта в Кремле
Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Россия ведет переговоры с Боливией о поставке вакцины "Спутник V"
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню
"С тобой везде я дома": Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили
43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на самом деле с ней произошло
43-летний любовник исчезнувшей в Крыму студентки рассказал, что на
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Еще по теме

В Подмосковье произошел разлив нефтепродуктов
Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске
В Ачинском районе Красноярского края введён режим ЧС
Топливо из накренившегося в шторм судна вылилось в Байкал