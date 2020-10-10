В Крыму высох знаменитый водопад Учан-Су

Влада Некрасова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму пересох самый известный водопад Учан-Су. Видео приводит Telegram-канал Подъем.

В свое время тысячи туристов специально ехали в окрестности Ялты полюбоваться мощным потоком воды, падающим почти со стометровой высоты. Теперь из-за нарушения водного режима на полуострове от Учан-Су осталась только скала и пересохшее русло потока. Пересыхание водопада означает исчезновение одного из источников влаги для Могабинского водохранилища, снабжающего Ялту.

Ранее в Крыму критически упал уровень воды в водохранилищах, пересохла река Бельбек. Несколько дней дождей ситуацию особо не изменили. Оккупанты обещают крымчанам, что, возможно, задействуют самолеты для вызова дождя.

Фото wikipedia.org