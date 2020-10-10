Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Крыму высох знаменитый водопад Учан-Су

В Крыму высох знаменитый водопад Учан-Су

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму пересох самый известный водопад Учан-Су. Видео приводит Telegram-канал Подъем.

В свое время тысячи туристов специально ехали в окрестности Ялты полюбоваться мощным потоком воды, падающим почти со стометровой высоты. Теперь из-за нарушения водного режима на полуострове от Учан-Су осталась только скала и пересохшее русло потока. Пересыхание водопада означает исчезновение одного из источников влаги для Могабинского водохранилища, снабжающего Ялту.

Ранее в Крыму критически упал уровень воды в водохранилищах, пересохла река Бельбек. Несколько дней дождей ситуацию особо не изменили. Оккупанты обещают крымчанам, что, возможно, задействуют самолеты для вызова дождя.

Фото wikipedia.org

997 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Что такое зона комфорта и чем она может быть для вас опасна
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия
Глава международного комитета Совфеда: разорван круг насилия
В Красноярском крае в реку Ангару попало 0,5 тонны нефтепродуктов
В Красноярском крае в реку Ангару попало 0,5 тонны нефтепродуктов
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
Нидерландские музеи выступили за возврат награбленного у колоний
Нидерландские музеи выступили за возврат награбленного у колоний
В чем польза одиночества для энергетики: как и почему оно укрепляет биополе
В чем польза одиночества для энергетики: как и почему оно укрепляет
ВПК Украины «выпал из первой десятки мировых экспортеров»
ВПК Украины «выпал из первой десятки мировых экспортеров»
У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня
У Регины Тодоренко и Влада Топалова вышла первая совместная песня
Американский экс-дипломат прокомментировал договоренности по Карабаху
Американский экс-дипломат прокомментировал договоренности по Карабаху
В Киеве пожаловались на конкуренцию со стороны России в сфере ВПК
В Киеве пожаловались на конкуренцию со стороны России в сфере ВПК
Зеркальная дата 10.10: как загадать желание, чтобы оно сбылось
Зеркальная дата 10.10: как загадать желание, чтобы оно сбылось
Баку и Ереван подтвердили неизменность формата переговорного процесса
Баку и Ереван подтвердили неизменность формата переговорного процесса

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели

Еще по теме

"Природа мстит РФ за ворованное": в Крыму пересохли пять рек (видео)
Последствия засухи: в Симферополе оккупанты вводят новые "водные" ограничения
Засуха в Крыму: оккупанты объявили, у кого отберут воду для Симферополя
Грязь с трассы стекает прямо в реку: оккупанты продолжают планомерно уничтожать Крым (фото)