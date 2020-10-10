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В МИД заявили, что Германия должна объясниться по ситуации с Навальным

В МИД заявили, что Германия должна объясниться по ситуации с Навальным
Германия по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам должна объясниться перед Россией по ситуации с Алексеем Навальным, заявили в МИД РФ.

"Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

# В мире
По материалам: ria.ru

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