В Москве наградили победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»
В Москве наградили победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Его уже в 11-й раз проводит Минпросвещения России. В этом году конкурс посвящён 75-летию Великой Победы. В финале первенства участвовали 19 лучших казачьих образовательных организаций страны.
В торжественной церемонии награждения победителей конкурса и лидеров отдельных испытаний принял участие замминистра просвещения Виктор Басюк.
Лидерами стали:
- Ейский казачий кадетский корпус (Краснодарский край);
- Горожанский казачий кадетский корпус (Воронежская область);
- Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова (Астраханская область).