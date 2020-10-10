В Москве наградили победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»

Лидия Мартынова

В Москве наградили победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Его уже в 11-й раз проводит Минпросвещения России. В этом году конкурс посвящён 75-летию Великой Победы. В финале первенства участвовали 19 лучших казачьих образовательных организаций страны.

В торжественной церемонии награждения победителей конкурса и лидеров отдельных испытаний принял участие замминистра просвещения Виктор Басюк.

Лидерами стали:

- Ейский казачий кадетский корпус (Краснодарский край);

- Горожанский казачий кадетский корпус (Воронежская область);

- Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова (Астраханская область).