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В Подмосковье зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ можно будет онлайн

В Подмосковье зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ можно будет онлайн

В Подмосковье зарегистрироваться на Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен можно будет онлайн, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области. 

«В следующем году подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ в электронной форме. Новый сервис заработает уже в январе следующего года – сейчас идут его разработка и тестирование», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, новый сервис упростит процедуру, сделает ее более удобной и исключит ошибки: данные будут автоматически выгружаться в систему проведения итоговой аттестации.

«Если раньше ученики подавали письменное заявление в своей школе, то теперь это можно будет сделать через портал госуслуг не выходя из дома. Это очень удобно и экономит время», – уточнила Каклюгина.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

ГИА-9 проводится в форме Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ГВЭ – форма итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий и билетов. ОГЭ проводится для выпускников 9-х классов с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники сдают два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.
Выпускникам, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат об основном общем образовании.

# Общество
По материалам: edu.ru

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