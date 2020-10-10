В Риге митинговали за традиционную семью и белорусских женщин

Алексей Вольцев

Несколько сотен человек в Риге откликнулись сегодня на призыв депутата Сейма Алдиса Гобземса выйти на улицы и выразить свое недовольство правительством, пишет «Sputnik Латвия».

Депутат Сейма Алдис Гобземс ранее призвал всех недовольных отношением властей Латвии к обществу выйти на улицы и встретиться на Эспланаде, у памятника поэту Янису Райнису в Риге.

Гобземс пообещал, что если придет менее 100 человек, то он покинет политику, а если соберется под тысячу, то «продолжит работу, направленную на то, чтобы будить общество». А если придут 10 тысяч, то он, Гобземс, пообещал поверить, что в Латвии возможны перемены к лучшему уже в самое ближайшее время.

Недовольных у памятника Райнису собралось гораздо больше, чем 100 человек, на месте митинга оказалась установлена трибуна, осветительная и звуковая техника, микрофоны и усилители. Большинство выступлений было посвящено теме семьи, поскольку, по словам Гобземса, в Латвии больше всего дискриминируют многодетные семьи. Также особо подчеркивалось, что в Латвии находятся под угрозой традиционные семейные ценности.

Отметим, что также сегодня в Риге состоялось шествие «в поддержку белорусских женщин» — оно собрало около 60 человек, извещает LETA. Представитель организаторов акции Дарья Скаковская сообщила, что «шествия в поддержку белорусских женщин проводятся по всей Европе, чтобы продемонстрировать солидарность с ними и народом Белоруссии в целом». Участники шествия прошли от Верманского парка до здания Латвийской национальной оперы — они несли большой бело-красно-белый флаг.