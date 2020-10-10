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В России провели более 50,3 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 50,3 миллиона тестов на коронавирус
Более 50,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделаны 648 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 50,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 255 789 человек", - говорится в сообщении.

За сутки в России проведены 648 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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