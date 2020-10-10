В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов

Анастасия Иванова

Более 1 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 2,7 триллиона рублей выдали в России за первые три квартала текущего года, об этом на своей страничке в Instagram написал генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

"Рынок ипотеки в России берет новые высоты. По предварительной оценке "Дом.РФ", за три квартала этого года выдано более миллиона ипотечных кредитов на сумму около 2,7 триллионов рублей. Из них в сентябре – 180-185 тысяч кредитов, объем выдачи – почти полтриллиона рублей", - написал Мутко.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря программе льготной ипотеки, на которую пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре. Он также отметил рост спроса в рыночном сегменте, где уровень ставок находится на отметке исторического минимума в районе 8%.

Мутко подчеркнул, что по итогам года в стране может быть выдано до 1,3 миллиона ипотечных кредитов.