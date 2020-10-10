В России за сутки выявили рекордные 12 846 новых случаев COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За минувшие сутки в России зафиксировали 12 846 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с начала пандемии. Всего в стране выявлено 1 285 084 пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заболевших за сутки в Москве — 4 105, Петербурге — 501, Подмосковье — 416, Ростовской области — 269 и Нижегородской области — 257. Меньше всего в Чечне — пять и в Чукотском АО — один. Отмечается, что 26 процентов из числа новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне — за сутки 12 126 человек заразились коронавирусом.

По последним данным в России зафиксировано 1 285 084 случая заражения. За сутки от коронавируса скончались 197 человек, а за все время — 22 454. Выздоровели — 6 781, а за все время — 1 016 202.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» заявил, что на плато по заболеваемости коронавирусом Россия выйдет не раньше ноября. Затем, по его мнению, начнется спад, а в феврале-марте снова можно ожидать всплеска заболеваемости.