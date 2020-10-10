Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России за сутки выявили рекордные 12 846 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили рекордные 12 846 новых случаев COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За минувшие сутки в России зафиксировали 12 846 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с начала пандемии. Всего в стране выявлено 1 285 084 пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заболевших за сутки в Москве — 4 105, Петербурге — 501, Подмосковье — 416, Ростовской области — 269 и Нижегородской области — 257. Меньше всего в Чечне — пять и в Чукотском АО — один. Отмечается, что 26 процентов из числа новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне — за сутки 12 126 человек заразились коронавирусом.

По последним данным в России зафиксировано 1 285 084 случая заражения. За сутки от коронавируса скончались 197 человек, а за все время — 22 454. Выздоровели — 6 781, а за все время — 1 016 202. 

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» заявил, что на плато по заболеваемости коронавирусом Россия выйдет не раньше ноября. Затем, по его мнению, начнется спад, а в феврале-марте снова можно ожидать всплеска заболеваемости.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Звезду “Универа” раскритиковали в Сети за слишком “открытое” платье
Звезду “Универа” раскритиковали в Сети за слишком “открытое” платье
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных
Митрофанов: Власти совершили вызывающий шаг против русских Латвии
Митрофанов: Власти совершили вызывающий шаг против русских Латвии
"Нас ждет конфликт": Крид высмеял Тимати за подражание и получил жесткий ответ
"Нас ждет конфликт": Крид высмеял Тимати за подражание и получил
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
«Больше не сможет выступать», — Тэхён получил травму
«Больше не сможет выступать», — Тэхён получил травму
И вновь рекорд. В РФ второй день фиксируют свыше 12 тысяч случаев COVID
И вновь рекорд. В РФ второй день фиксируют свыше 12 тысяч случаев
На Кубани создали единую торговую онлайн-площадку сельхозпродукции
На Кубани создали единую торговую онлайн-площадку сельхозпродукции
В России за сутки выписали 6781 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписали 6781 переболевшего COVID-19
Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими организациями
Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими
Дебаты кандидатов в президенты США отменены
Дебаты кандидатов в президенты США отменены
В России провели более 50,3 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 50,3 миллиона тестов на коронавирус

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

В России за сутки выявили 6 248 новых случаев COVID-19
В России за сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 5 940
В России за сутки выявили 5 482 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 5 061 случаев заражения коронавирусом