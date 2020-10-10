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В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных

В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
Спецдокладчики СПЧ ООН по внесудебным казням Аньес Калламар и по вопросам свободы слова Ирен Хан выскажут свою позицию по истории с Алексеем Навальным после изучения всех данных и контактов с РФ, сообщили РИА Новости Калламар и Хан в совместном заявлении.

Ранее издание Spiegel сообщило, что спецдокладчики ООН согласились взяться за расследование инцидента с Навальным по его просьбе. По информации издания, Хан и Калламар уже побывали в Берлине и провели долгую беседу с Навальным.

# Политика
По материалам: ria.ru

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