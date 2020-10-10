В Украине введут новые требования к банкам

Влада Некрасова

Национальный банк в ближайшие четыре года намерен внедрить обновленные требования к банкам. Этапы изменений опубликованы на сайте регулятора.Изменения основаны на международных стандартах регулирования деятельности банков, определенных Базельским комитетом и директивами ЕС."Указанные требования сфокусированы на обеспечении достаточного уровня капитала и ликвидности, ведь это является залогом платежеспособности и надежности банка. Чтобы гарантировать сохранность средств вкладчиков и других кредиторов, регулятор должен удостовериться, что все существенные риски, присущие деятельности банка, покрыты капиталом. Именно капитал призван поглощать неожиданные убытки, которым подвергается банк", - отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.Так, в первом квартале 2021 года планируется внедрение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR). На сегодняшний день в Украине уже внедрен коэффициент покрытия ликвидностью, который заменил национальные нормативы ликвидности Н4 и Н5.Как пояснили в Нацбанке, норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длительные по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования.В четвертом квартале 2020 - первом квартале 2021 года будут определены сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Внедрение требований относительно формирования этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за развертывания коронакризиса. Это позволило банкам направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.С 1 января 2022 года планируется внедрение минимальных требований относительно покрытия капиталом операционного и рыночного рисков.С 2024 года планируется приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами.Будут внедрены: трехуровневая структура капитала (основной капитал 1 уровня, дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня), новые требования к составляющим капитала и порядку вычетов из капитала, дополнительные "пруденциальные фильтры", направленные на очищение капитала от составляющих, которые по сути не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовой устойчивости банка, внедрение коэффициента левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов (без применения коэффициентов риска).Перед внедрением всех требований к капиталу Нацбанк проанализирует послекризисное состояние банковской системы, в частности путем проведения оценки качества активов, запланированной на первую половину 2021 года. По ее результатам будет определена готовность сектора к введению новых требований.