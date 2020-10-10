Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Украине введут новые требования к банкам

В Украине введут новые требования к банкам
Национальный банк в ближайшие четыре года намерен внедрить обновленные требования к банкам. Этапы изменений опубликованы на сайте регулятора.

Изменения основаны на международных стандартах регулирования деятельности банков, определенных Базельским комитетом и директивами ЕС.
"Указанные требования сфокусированы на обеспечении достаточного уровня капитала и ликвидности, ведь это является залогом платежеспособности и надежности банка. Чтобы гарантировать сохранность средств вкладчиков и других кредиторов, регулятор должен удостовериться, что все существенные риски, присущие деятельности банка, покрыты капиталом. Именно капитал призван поглощать неожиданные убытки, которым подвергается банк", - отметила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
Так, в первом квартале 2021 года планируется внедрение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR). На сегодняшний день в Украине уже внедрен коэффициент покрытия ликвидностью, который заменил национальные нормативы ликвидности Н4 и Н5.

Как пояснили в Нацбанке, норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длительные по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования.

В четвертом квартале 2020 - первом квартале 2021 года будут определены сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Внедрение требований относительно формирования этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за развертывания коронакризиса. Это позволило банкам направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.

С 1 января 2022 года планируется внедрение минимальных требований относительно покрытия капиталом операционного и рыночного рисков.

С 2024 года планируется приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами.

Будут внедрены: трехуровневая структура капитала (основной капитал 1 уровня, дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня), новые требования к составляющим капитала и порядку вычетов из капитала, дополнительные "пруденциальные фильтры", направленные на очищение капитала от составляющих, которые по сути не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовой устойчивости банка, внедрение коэффициента левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов (без применения коэффициентов риска).

Перед внедрением всех требований к капиталу Нацбанк проанализирует послекризисное состояние банковской системы, в частности путем проведения оценки качества активов, запланированной на первую половину 2021 года. По ее результатам будет определена готовность сектора к введению новых требований.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

В Подмосковье зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ можно будет онлайн
В Подмосковье зарегистрироваться на ЕГЭ и ОГЭ можно будет онлайн
Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны
Армения и Азербайджан договорились о прекращении войны
Армения и Азербайджан обменяются военнопленными
Армения и Азербайджан обменяются военнопленными
Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским виноделам
Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским
Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после рождения дочери
Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять ориентиры
Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять
Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов
Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из
Лукашенко: Тихановская забыла, что я ее спас и дал денег на жизнь
Лукашенко: Тихановская забыла, что я ее спас и дал денег на жизнь

Топ на сегодня

Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

ЦБ отозвал лицензии у двух банков из Москвы
Банк России планирует регулировать киберриски в капитале банков
Центробанк отозвал лицензии «ЕвроАксис Банка» и БРТ
ЦБ лишил лицензии петербургский банк «Финансовый капитал»