Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет

Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет

Если ты являешься настоящим поклонником бойз-бэнда BTS, то ты должен хорошо знать о крепкой связи и дружбе между Ви (V) и Чонгуком (Jungkook). Айдолы — лучшие друзья. Постоянно дурачась, соперничая или подшучивая друг над другом, они вызывают волну умиления у своих фанатов. Но несмотря на частые подколы, айдолы всегда находятся рядом, чтобы поддержать друг друга в трудной ситуации.


Мы видели, как Ви и Чонгук вместе играют в настольный теннис, веселятся в гримерке, танцуют на студии, сидят друг у друга на плечах и многое другое. Но знаешь ли ты о видео, которое ходит по интернету, где Ви и Чонгук спят рядом друг с другом? Пользователи сети просто не могут сохранять спокойствие после просмотра этого очаровательного видео. Давай вместе взглянем на этот трогательный момент.


Эти кадры стали вирусными в интернете. Теперь поклонники думают, что отношения парней зашли дальше, чем многие думают. И после таких милых видео АРМИ еще удивляются, почему парней шипперят между собой?

Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Россия и США не приблизились к договору по вооружениям, заявил Рябков
Россия и США не приблизились к договору по вооружениям, заявил Рябков
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Армения должна смириться с потерей территорий в Карабахе — Алиев
Армения должна смириться с потерей территорий в Карабахе — Алиев
Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области
Около ста дольщиков обеспечат жильем в Рязанской области
Третья Карабахская: некоторые предварительные итоги с надеждой на мир
Третья Карабахская: некоторые предварительные итоги с надеждой на мир
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов в обуви
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Что выберешь ты — City Chic от RM или Soft Sensual от Чимина?
Что выберешь ты — City Chic от RM или Soft Sensual от Чимина?
Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет
Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет

Топ на сегодня

Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
Режим ЧП в Бишкеке так и не ввели
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Смешно! Чонгук испортил фото Тэхёну
Чонгук френдзонит Чимина уже 7 лет подряд
«Ви и Чонгук провели ночь вместе», — АРМИ разоблачил айдолов