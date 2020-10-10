Видео, где Чонгук и Тэхен спят вместе, возорвало интернет

Влада Некрасова

Если ты являешься настоящим поклонником бойз-бэнда BTS, то ты должен хорошо знать о крепкой связи и дружбе между Ви (V) и Чонгуком (Jungkook). Айдолы — лучшие друзья. Постоянно дурачась, соперничая или подшучивая друг над другом, они вызывают волну умиления у своих фанатов. Но несмотря на частые подколы, айдолы всегда находятся рядом, чтобы поддержать друг друга в трудной ситуации.

Мы видели, как Ви и Чонгук вместе играют в настольный теннис, веселятся в гримерке, танцуют на студии, сидят друг у друга на плечах и многое другое. Но знаешь ли ты о видео, которое ходит по интернету, где Ви и Чонгук спят рядом друг с другом? Пользователи сети просто не могут сохранять спокойствие после просмотра этого очаровательного видео. Давай вместе взглянем на этот трогательный момент.

Эти кадры стали вирусными в интернете. Теперь поклонники думают, что отношения парней зашли дальше, чем многие думают. И после таких милых видео АРМИ еще удивляются, почему парней шипперят между собой?

а под одеялом их руки, возможно, крепко сплетены, но я этого не говорил 👀#vkook pic.twitter.com/bEP84L5v5c — ⊹ аху́й.|ᴠᴀɴᴛᴀᴇᴋᴏ.ᵘᵍʰ ⊹ (@gugu_loves_tae) August 9, 2019

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