Власти Латвии депортировали российского военного пенсионера Норвинда

Алексей Вольцев

9 октября, в 15 часов латвийские силовики задержали постоянно проживавшего в Латвии гражданина РФ, председателя республиканского Общества военных ветеранов, полковника в отставке Владимира Сергеевича Норвинда. Пожилого человека депортировали из страны, сообщает корреспондент ИА Newstes .

По словам правозащитника Александра Гапоненко, Норвинд вначале под охраной был препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворен из Латвии в Россию. «Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина. Реально неудовольствие властей вызвала активность бывших советских военных. Их организация насчитывала почти две тысячи человек, имела 22 отделения по Латвии. Организация отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся, одиноким. Она принимала участие и в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из ее членов имели гражданство РФ. На всех выборах российские граждане в Латвии поголовно голосовали за линию, которую проводит президент Владимир Путин. Именно это и послужило причиной многочисленных штрафов, которые налоговики налагали на руководителей организации, а затем и причиной ее закрытия», — отмечает Гапоненко.

«За то, что Владимир Сергеевич продолжал бороться против правового произвола его и выдворили из Латвии. Было и еще одно отягчающее обстоятельство — руководство Славянским общественно-культурным центром „Гармонь“. На этом посту он помогал организовывать праздничные концерты на 9 мая. На этих концертах звучали советские песни, которые прославляли Победу советского народа над фашизмом в Европе! Толчком к решению о депортации, видимо, послужило решение России объявить Светлану Тихановскую в международный розыск за попытку подорвать государственность Республики Беларусь, за призывы задушить белорусский народ костлявой рукой голода. Власти Латвии решили принять симметричные меры и жестко наказали 75-летнего пенсионера и таким образом выказали поддержку Тихановской», — считает Александр Гапоненко.

В свою очередь, общественный деятель Виктор Гущин сообщил: «Сегодня около 15.00 встречался в рижском Доме Москвы с Владимиром Сергеевичем Норвиндом, который сообщил о получении им предписания МВД о запрете ему въезда на территорию Латвии. Норвинд просил об этом пока никому не говорить, поскольку в тексте документа, которое он получил, говорилось, что решение МВД можно обжаловать в Генеральной прокуратуре. По словам Норвинда, решение МВД будет обжаловано уже в ближайший понедельник, т. е. 12 октября. Но спустя примерно два часа поступила информация, что полиция задержала Норвинда и везёт его в Муцениеки для последующей высылки из страны. А двадцать минут назад позвонил сам Норвинд и сообщил, что его везут на границу, чтобы передать российским пограничникам. Просил сообщить всем о случившемся. И просил поддержать супругу, которая, гражданка Латвии, очень переживает внезапную депортацию мужа. О причинах случившегося могу сказать только со слов самого Норвинда. Главная причина — это, якобы, его общественная деятельность. И еще он сказал о роли в этом деле Инны Харлановой, которая добилась принятия судом решения о ликвидации Общества военных пенсионеров, и это, вполне возможно, сыграло свою роль в принятии МВД решения по депортации».