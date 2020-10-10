Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Власти Латвии депортировали российского военного пенсионера Норвинда

Власти Латвии депортировали российского военного пенсионера Норвинда

Власти Латвии депортировали российского военного пенсионера Норвинда

9 октября, в 15 часов латвийские силовики задержали постоянно проживавшего в Латвии гражданина РФ, председателя республиканского Общества военных ветеранов, полковника в отставке Владимира Сергеевича Норвинда. Пожилого человека депортировали из страны, сообщает корреспондент ИА Newstes .

По словам правозащитника Александра Гапоненко, Норвинд вначале под охраной был препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворен из Латвии в Россию. «Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина. Реально неудовольствие властей вызвала активность бывших советских военных. Их организация насчитывала почти две тысячи человек, имела 22 отделения по Латвии. Организация отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся, одиноким. Она принимала участие и в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из ее членов имели гражданство РФ. На всех выборах российские граждане в Латвии поголовно голосовали за линию, которую проводит президент Владимир Путин. Именно это и послужило причиной многочисленных штрафов, которые налоговики налагали на руководителей организации, а затем и причиной ее закрытия», — отмечает Гапоненко.

«За то, что Владимир Сергеевич продолжал бороться против правового произвола его и выдворили из Латвии. Было и еще одно отягчающее обстоятельство — руководство Славянским общественно-культурным центром „Гармонь“. На этом посту он помогал организовывать праздничные концерты на 9 мая. На этих концертах звучали советские песни, которые прославляли Победу советского народа над фашизмом в Европе! Толчком к решению о депортации, видимо, послужило решение России объявить Светлану Тихановскую в международный розыск за попытку подорвать государственность Республики Беларусь, за призывы задушить белорусский народ костлявой рукой голода. Власти Латвии решили принять симметричные меры и жестко наказали 75-летнего пенсионера и таким образом выказали поддержку Тихановской», — считает Александр Гапоненко.

В свою очередь, общественный деятель Виктор Гущин сообщил: «Сегодня около 15.00 встречался в рижском Доме Москвы с Владимиром Сергеевичем Норвиндом, который сообщил о получении им предписания МВД о запрете ему въезда на территорию Латвии. Норвинд просил об этом пока никому не говорить, поскольку в тексте документа, которое он получил, говорилось, что решение МВД можно обжаловать в Генеральной прокуратуре. По словам Норвинда, решение МВД будет обжаловано уже в ближайший понедельник, т. е. 12 октября. Но спустя примерно два часа поступила информация, что полиция задержала Норвинда и везёт его в Муцениеки для последующей высылки из страны. А двадцать минут назад позвонил сам Норвинд и сообщил, что его везут на границу, чтобы передать российским пограничникам. Просил сообщить всем о случившемся. И просил поддержать супругу, которая, гражданка Латвии, очень переживает внезапную депортацию мужа. О причинах случившегося могу сказать только со слов самого Норвинда. Главная причина — это, якобы, его общественная деятельность. И еще он сказал о роли в этом деле Инны Харлановой, которая добилась принятия судом решения о ликвидации Общества военных пенсионеров, и это, вполне возможно, сыграло свою роль в принятии МВД решения по депортации».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским виноделам
Оксана Лут: закон о вине дает уникальные возможности российским
Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после рождения дочери
Джиджи Хадид рассказала о первом "свидании" с Зейном Маликом после
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять ориентиры
Бизнес в ЕАЭС: пока не тот уровень напряженности, чтобы менять
Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов
Переговоры глав МИД в Москве идут уже более 9 часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из
Лукашенко: Тихановская забыла, что я ее спас и дал денег на жизнь
Лукашенко: Тихановская забыла, что я ее спас и дал денег на жизнь
Власти Латвии депортировали российского военного пенсионера Норвинда
Власти Латвии депортировали российского военного пенсионера Норвинда
«Слуги народа» запретили в Крыму и ДНР-ЛНР московское время
«Слуги народа» запретили в Крыму и ДНР-ЛНР московское время
Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом

Топ на сегодня

Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Журналисты составили список лучших видеоигр поколения
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Детское велокресла – на сиденье или на раму?
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против США: о чем пишут в Телеграме 9 октября
Покушение на Атамбаева, спасение Тихановской, козни России против
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
Лещенко считает альбом Агутина достойным международной сцены
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»
В Новосибирске начал работать центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

Российских журналистов Курлаевых выдворили из Латвии
В Латвии задержали «Ночного волка» и запретили въезд как угрозе безопасности страны
СМИ: корреспондента ВГТРК выдворили из Латвии
Латвия заявила о российских кораблях и подлодках в своих водах