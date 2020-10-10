ВПК Украины «выпал из первой десятки мировых экспортеров»
Генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря заявил во время пресс-конференции, что украинский ВПК утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией со стороны России.
По его словам, Россия «очень активно» конкурирует с Украиной на ее «базовых рынках», в том числе используя дипломатические каналы. Ноздря отметил, что одна из главных причин подобной тенденции заключается в потере продукцией украинского ВПК конкурентных преимуществ.
В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.
По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская «оборонка».
«Укрспецэкспорт» — украинская государственная компания, которая обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения. С 2010 года она входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».