ВПК Украины «выпал из первой десятки мировых экспортеров»

Алексей Вольцев

Генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря заявил во время пресс-конференции, что украинский ВПК утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией со стороны России.

«Украина уже давно выпала из первой десятки мировых экспортеров оружия. К сожалению, мы также выпадаем из второй десятки. Конкуренция на внешних рынках постоянно растет», — с казал Ноздря.

По его словам, Россия «очень активно» конкурирует с Украиной на ее «базовых рынках», в том числе используя дипломатические каналы. Ноздря отметил, что одна из главных причин подобной тенденции заключается в потере продукцией украинского ВПК конкурентных преимуществ.

«Безусловно, украинская продукция за последние 10−15 лет во многом потеряла конкурентоспособность. Потому что конкуренты наши не имеют таких проблем в экономической и политической плоскости, как имеет Украина. У нас было разорвано много операционных связей», — пояснил он.

В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.

По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская «оборонка».

«Укрспецэкспорт» — украинская государственная компания, которая обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения. С 2010 года она входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».