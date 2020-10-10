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"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой

"Застряла в 2000-х": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой
Певица представила видео на композицию "Ненормальный вайб". Новинка в жанре mood video (ролика, передающего настроение) поклонников не впечатлила.

За сутки ролик на Youtube-канале Ольги Бузовой не набрал и 80 тысяч просмотров. Пользователи не удержались от обидных комментариев в адрес знаменитости:

"У меня такое ощущение, что она застряла где-то в начале 2000-х годов, временах пика популярности Бритни Спирс!"


Давидом Манукяном.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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