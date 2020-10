Знакомьтесь, Лорен Грей! Что мы знаем о самом популярном блогере в TikTok

Вадим Карасев

18-летняя Лорен Грей — самый популярный человек в TikTok с рекордными 48 миллионами подписчиков и с шестизначными гонорарами! Звезда социальных сетей, ставшая иконой для поколения Z, также имеет миллионы преданных поклонников на YouTube и в инстаграме, которые называют себя "команда ангелов". Лорен не только публикует ролики под знаменитые песни, но и сама выпускает хиты. Недавно она снялась в музыкальном видео своего кумира детства Тейлор Свифт, а также представила собственную коллекцию выпускным платьев в коллаборации с Betsey Johnson. Рассказываем, как простая девушка из небольшого городка в США добилась такого успеха.

До того как Лорен Грей стала известна миру как кумир подростков и самый популярный человек в TikTok, она была девушкой из маленького городка, которая росла со смартфоном в руках и страстью к Тейлор Свифт в сердце. За свою недолгую карьеру она успела запустить собственное шоу в Snapchat, получить номинации на премии Teen Choice Awards и People's Choice Awards, выпустить сингл Can't Do It и сняться в клипе у своего кумира детства.

Лорен Грей Бич родилась 19 апреля 2002 года, в Поттстауне (штат Пенсильвания). Про ее родителей мало что известно (маму блогера зовут Лора Бич, отца — Джереми), она выросла в простой семье со средним достатком.

Девушка стала популярной благодаря приложению Musical.ly (теперь известному как TikTok): в 13-летнем возрасте она зарегистрировалась в приложении, взяв пример с друзей, и стала выкладывать короткие видео под популярные песни. Танцевала под такие песни, как Fancy Игги Азалии или Trust Issues в исполнении The Weeknd.





В одном из первых своих видео на Musical.ly Грей усаживает вместе десятки своих одноклассников для группового снимка, пока они весело подпевают хиту Джастина Бибера 2012 года Boyfriend. Ролик стал хитом среди учащихся других школ. Благодаря тысячам перепостов количество ее поклонников в сети перевалило за 100 тысяч. Сложно сказать, вкладывала ли Лорен в рекламу деньги (ни в одном интервью про это речь не идет), но ее карьеру предопределил один ролик. Именно он стал вирусным, и дальше популярность росла как снежный ком.

Я не знала, каково это — быть известной в социальных сетях, я просто снимала видео с друзьями. Затем у девочек в моей школе начали появляться подписчики, и когда я заглянула в свою учетную запись, то обнаружила, что у меня около 30 000 подписчиков. Я пошла к родителям и подумала: "Я не знаю, что это значит". Мне тогда только исполнилось 13 лет. Это было страшно, — говорила она в интервью изданию The Interview.

Девушка тогда училась в шестом классе. Нахлынувшую популярность ее одноклассники восприняли в штыки, возможно, дело в зависти, но над ней начали издеваться в школе.





По словам юной звезды, именно из-за этого ей в конце концов пришлось переехать в Лос-Анджелес и перейти на домашнее обучение. Если бы она не начала заниматься раскруткой в социальных сетях, то была бы чирлидиршей, а еще она хотела стать судебным антропологом.





Настоящим хитом стала танцевальная версия песни Maria корейской певицы Хва Са. Ролик собрал миллионы лайков и перепостов. В 2017-м девушка появилась в клипе HRVY на композицию Personal. Зажигательное видео с романтическим сюжетом и танцующими подростками быстро стало вирусным. В песне британского исполнителя прозвучал и голос Лорен.





Девушка называет Джастина Бибера и Эминема своими любимыми артистами, оказавшими наибольшее влияние на музыку. С 2018 года Грей решила заняться написанием собственных песен. У нее за плечами контракты с двумя лейблами (Virgin Records и Capitol Records) и популярная композиция Queen, которая набрала 13 миллионов просмотров на YouTube.





По словам певицы, вдохновение для создания композиций она брала из собственного жизненного опыта. Так, темой трека My Story стала история героини, которая влюбляется в неподходящего парня. В феврале этого года звезда появилась в клипе Тейлор Свифт на песню The Man.





Там она сыграла девушку — ассистентку на теннисном корте. Прежде чем Грей стала звездой сети, она обращалась к менеджерам, но решила, что будет заниматься построением карьеры без посторонней помощи. Единственный человек, который знает, как продвигать Лорен Грей и быть Лорен Грей, — это Лорен Грей, — говорила она.

Что касается личной жизни, то первую любовь Лорен встретила в 12 лет. Джоуи Кислук, также блогер в TikTok, был старше на три года. Молодые люди встречались около двух лет, у них был даже общий аккаунт в инстаграме, но после расставания страницу удалили.





Лорен Грей с возлюбленным

Девушка встречалась с блогером Яном Джеффри с конца 2018 по начало 2019 года. В интервью девушка признавалась, что молодой человек начал контролировать каждый ее шаг, решал, с кем ей проводить время, что из одежды носить, а также устраивал сцены ревности, поэтому им пришлось расстаться. Сейчас она состоит в отношениях с поп-певцом DYSN.





Награды

Лорен снималась в фотосессиях для журналов Teen Vogue, L'Officiel и Seventeen Magazine. В 2016 году она была номинирована на премии People's Choice Awards, Teen Choice Awards и VMA.

Популярность в сети

Сейчас у певца более 47 миллионов подписчиков в TikTok, более 20 миллионов подписчиков в Instagram, более 3,8 миллионов подписчиков на YouTube и миллион подписчиков в Twitter. У нее целых пять аккаунтов в инстаграме: личный аккаунт, два аккаунта для собак и две закрытые странички только для друзей.

Сама звезда не знает, как объяснить феномен своей популярности. Социальные сети постоянно развиваются. Но я думаю, что TikTok определенно открыл двери и создал множество возможностей для артистов, чтобы они могли напрямую распространять свою музыку. Что нужно, чтобы ворваться в TikTok и стать популярной? Это действительно случайность! Я не думаю, что вообще есть какая-то формула успеха. Люди сами решают, что им нравится в этот день, этот трек и становится хитом, — говорила она в интервью.





Доход

По оценкам Forbes, Грей входит в шестерку самых высокооплачиваемых звезд TikTok. За 12 месяцев она заработала не менее миллиона долларов. Девушка сотрудничает с Revlon и Sony и публикует рекламные посты, каждый из которых стоит от 175 до 200 тысяч долларов.





Яркая внешность

Фанаты Лорен не устают восхищаться ее внешними данными: высокая блондинка с идеальной улыбкой знает, как подать себя. Она постит эффектные снимки в бикини, делает яркий макияж в стиле куклы Барби и обожает короткие топики а-ля Виктория Бекхэм в юные годы. При этом девушка с модельными параметрами выступает за диверсити и разнообразие.

Она понимает, что работа в социальных сетях — это ответственность. Поскольку большинство ее подписчиков — молодые люди и девушки, Грей хочет, чтобы они не боялись быть собой. В то время как многие знаменитости (возможно, сами того не желая) пропагандируют перфекционизм, Грей остается верна себе и настаивает, что все мы уникальны, поэтому никаких стандартов не существует.





Самое большое заблуждение — это то, что люди думают: "О, она просто красивая". Меня это беспокоит до глубины души, потому что для меня это гораздо больше. Честно говоря, это то, с чего я начинала. Но чем больше люди узнавали меня, тем больше я общалась со своими поклонниками и заводила друзей. Так люди погружались в мою настоящую жизнь.

Я решила, что не буду фильтровать то, что публикую, потому что какой в этом смысл? Как-то я опубликовала фото своего психического срыва в канун Нового года. В итоге этот кадр стал одним из самых популярных в моем аккаунте. Еще одна фотография, которая мне понравилась больше всего, — это фото, на котором мне 11 лет. Я с черными накладными волосами и розовыми тенями для век. Я хочу, чтобы мои фанаты могли подойти ко мне на улице и не думали, что я робот, существующий только в сети,

— говорила она.

Звезда хочет быть ближе к своим поклонникам, поэтому регулярно устраивает реальные встречи с фанатами. А вот интервью дает крайне редко. В мае звезда TikTok в разговоре с ведущими на радио Radio 1 Newsbeat рассказала, что подверглась сексуальному насилию в возрасте 12 лет.

Мне было действительно трудно, потому что я не знала, чего ожидать. И я боялась, что люди будут смотреть на меня иначе. Я не была готова к этому. Это было тяжело рассказать, но я чувствую, что справилась с этим наилучшим образом.

Лорен сказала, что ее обманом заманили в подвал и там изнасиловали.

Я изо всех сил пыталась понять, почему это произошло именно со мной. Это естественное чувство. Но требуется много времени и работы, чтобы понять, что это не твоя вина, и общение с людьми действительно помогает. Я чувствовала себя грязной, безнадежной, сломленной и никчемной, — призналась она.





Девушка никому не сказала (включая родителей), что планирует публично рассказать, что с ней произошло. Я просто пошла на это, потому что, в конце концов, это моя история. Мои родители очень гордились тем, что я подняла эту острую тему. Освещение проблемы может помочь другим пострадавшим, — добавила она.

У Лорен более 60 миллионов подписчиков в социальных сетях. По ее словам, с тех пор, как она поделилась своим опытом, многие ее поклонники рассказали свои истории о сексуальных домогательствах. Никогда не знаешь, что происходит в чьей-то жизни. Но я рада, что смогла помочь людям поделиться своими историями, потому что это то, что случается со многими людьми. Для меня разговор с родителями был очень трудным, но в конце концов это стало похоже на терапию, — подытожила звезда.









Еще одна вещь, которая помогла Лорен, — это создание видеороликов, которые она начала записывать через несколько месяцев после инцидента, чтобы скоротать время на домашнем обучении. Хобби разделяло эти два мира, особенно когда у меня начали появляться поклонники. Спасибо им за то, что они помогли пережить тяжелые времена. Они не знали, что произошло, но они поддержали меня в том, что я делала и чем увлекалась, а именно в создании видео, — вспоминала Лорен.





































