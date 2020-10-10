Звезду “Универа” раскритиковали в Сети за слишком “открытое” платье

Алексей Вольцев

Актриса театра и кино Мария Кожевникова продемонстрировала в Instagram свои фото с закрытия Московского Международного Кинофестиваля и была раскритикована фанатами. Они посчитали наряд звезды слишком откровенным.

На размещенных снимках Кожевникова позирует в черном бархатном платье с глубоким декольте и с высоким разрезом. “Да, немного дерзкое платье для многодетной мамы, хотя, мне кажется, количество детей - это еще пару козырей в моем кармане! Не так ли?!” - спросила она у фолловеров.

Некоторые подписчики не оценили образ звезды.

“Мария, как же вас муж отпустил в таком платье?”, “Слишком откровенно”, “Платье не очень”, “Вот теперь я отписываюсь”, “Вырез нехороший!”, “Слишком дерзкое! Чем больше женщина прикрыта, тем больше тайны! Во всем нужна мера”, “Не подходит для многодетной матери”, - написали они.

Нашлись и те, кто восхитился внешним видом актрисы и похвалил ее фигуру.

Мария Кожевникова известна роль Аллочки в сериале “Универ”. Также снималась в фильмах “Собибор”, “Батальон” и “Слуга государев”.