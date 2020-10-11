Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10 интересных фактов про энергетику людей с черными и карими глазами

10 интересных фактов про энергетику людей с черными и карими глазами

Цвет наших глаз может многое рассказать о нашем характере или энергетике. Люди с черными или карими глазами являются интересными личностями, о которых никогда не поздно узнать что-то важное.


Если есть люди, которые лишают удачи, то есть и те, кто ее дарит. Это и есть люди с карими и черными глазами. Они заряжают окружающих позитивом.

1. Люди с таким цветом глаз обладают мощнейшей энергией. Карие глаза эксперты в области биоэнергетики относят к стихии Огня. Это значит, что эти люди излучают мощные потоки и вибрации, которые сильно влияют на всех вокруг.

2. Они прекрасные психологи. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что обладатели черных и карих глаз отлично разбираются в людях, могут без особого труда манипулировать кем угодно и когда угодно.

3. У них отличные задатки лидера. Большинство успешных бизнесменов и просто богатых людей является обладателями темных глаз. Люди с карими или черными радужными оболочками являются прирожденными лидерами. Им легко удается направлять события в нужное им русло. Они не ломаются под натиском проблем.

4. Эти люди самые целеустремленные. Данный факт можно воспринять как дополнение к предыдущему пункту, но целеустремленность помогает не только в борьбе за деньги и славу. В любви это качество тоже весьма полезно. Смелость и упорство — главный конек таких людей. Помимо этого они крайне ответственны, умеют анализировать свои собственные ошибки и не перекладывают вину на окружающих.


5. Карие глаза наделяют человека харизмой. Наблюдения показывают, что такие люди крайне харизматичны и обаятельны. Это помогает им быть на высоте, добиваться поставленных задач еще быстрее.

6. Люди с карими и черными глазами врут лучше остальных. Это действительно так. У них есть врожденный дар, который помогает притворяться так, чтобы никто не догадался. По этой причине из них получаются прекрасные актеры и актрисы.

7. Обладатели черных и карих глаз являются эгоистами. В большинстве ситуаций они в первую очередь думают о личной выгоде. Это не значит, что они постоянно кого-то расстраивают своим поведением или подводят. Просто им так проще мыслить.

8. Они быстро забывают обиды. Люди с темными глазами быстро забывают все плохое. Но при этом они так же стремительно выходят из себя. Они нередко бывают грубыми, но легко остывают и снова становятся милыми. Вы не услышите от них напоминаний о своих прошлых ошибках и обидах.

9. Эти люди имеют врожденную защиту от сглаза. Сглазить черноглазых или кареглазых людей практически невозможно. Это происходит из-за их сильной и непробиваемой энергетики, мощного биополя, которое не изменяется под внешним воздействием. 

10. Самые лучшие камни-талисманы для кареглазых и черноглазых людей — янтарь, обсидиан, опал, сердолик, тигровый глаз. Из драгоценных металлов им лучше всего подходит золото. Их главные цвета-талисманы — черный, красный, оранжевый.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

10 интересных фактов про энергетику людей с черными и карими глазами
10 интересных фактов про энергетику людей с черными и карими глазами
Компания Adidas создала робота, который будет ткать беговые кроссовки
Компания Adidas создала робота, который будет ткать беговые кроссовки
Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа
Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа
Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: что можно делать и что нельзя
Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году: что можно делать и что нельзя
В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов
В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
В России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов в обуви
Облегающие ботфорты, сапоги наездницы и еще 5 главных осенних трендов
"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью": лондонские врачи не могут найти причину диких болей звезды "Интернов"
"Давно не чувствовал себя так рядом со смертью": лондонские врачи не
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
Путин рассказал о работе АПК в условиях ограничений из-за COVID-19
Трамп вылечился от коронавируса
Трамп вылечился от коронавируса
Бузова рассказала, как "достойно уходить из отношений" в новой песне
Бузова рассказала, как "достойно уходить из отношений" в новой песне

Топ на сегодня

Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
«Сошли с ума!» — российские фанатки BTS объявили себя Чимином и Чонгуком
«Сошли с ума!» — российские фанатки BTS объявили себя Чимином и
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для

Еще по теме

О талантах человека можно судить по цвету его глаз
10 интересных фактов про энергетику людей с зелеными глазами
Карие глаза: энергетика, характер и цвета, приносящие удачу
Значение цвета глаз: что он говорит о характере и энергетике человека