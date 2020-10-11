10 интересных фактов про энергетику людей с черными и карими глазами

Вадим Карасев

Цвет наших глаз может многое рассказать о нашем характере или энергетике. Люди с черными или карими глазами являются интересными личностями, о которых никогда не поздно узнать что-то важное.

Если есть люди, которые лишают удачи, то есть и те, кто ее дарит. Это и есть люди с карими и черными глазами. Они заряжают окружающих позитивом.

1. Люди с таким цветом глаз обладают мощнейшей энергией. Карие глаза эксперты в области биоэнергетики относят к стихии Огня. Это значит, что эти люди излучают мощные потоки и вибрации, которые сильно влияют на всех вокруг.

2. Они прекрасные психологи. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что обладатели черных и карих глаз отлично разбираются в людях, могут без особого труда манипулировать кем угодно и когда угодно.

3. У них отличные задатки лидера. Большинство успешных бизнесменов и просто богатых людей является обладателями темных глаз. Люди с карими или черными радужными оболочками являются прирожденными лидерами. Им легко удается направлять события в нужное им русло. Они не ломаются под натиском проблем.

4. Эти люди самые целеустремленные. Данный факт можно воспринять как дополнение к предыдущему пункту, но целеустремленность помогает не только в борьбе за деньги и славу. В любви это качество тоже весьма полезно. Смелость и упорство — главный конек таких людей. Помимо этого они крайне ответственны, умеют анализировать свои собственные ошибки и не перекладывают вину на окружающих.

5. Карие глаза наделяют человека харизмой. Наблюдения показывают, что такие люди крайне харизматичны и обаятельны. Это помогает им быть на высоте, добиваться поставленных задач еще быстрее.

6. Люди с карими и черными глазами врут лучше остальных. Это действительно так. У них есть врожденный дар, который помогает притворяться так, чтобы никто не догадался. По этой причине из них получаются прекрасные актеры и актрисы.

7. Обладатели черных и карих глаз являются эгоистами. В большинстве ситуаций они в первую очередь думают о личной выгоде. Это не значит, что они постоянно кого-то расстраивают своим поведением или подводят. Просто им так проще мыслить.

8. Они быстро забывают обиды. Люди с темными глазами быстро забывают все плохое. Но при этом они так же стремительно выходят из себя. Они нередко бывают грубыми, но легко остывают и снова становятся милыми. Вы не услышите от них напоминаний о своих прошлых ошибках и обидах.

9. Эти люди имеют врожденную защиту от сглаза. Сглазить черноглазых или кареглазых людей практически невозможно. Это происходит из-за их сильной и непробиваемой энергетики, мощного биополя, которое не изменяется под внешним воздействием.

10. Самые лучшие камни-талисманы для кареглазых и черноглазых людей — янтарь, обсидиан, опал, сердолик, тигровый глаз. Из драгоценных металлов им лучше всего подходит золото. Их главные цвета-талисманы — черный, красный, оранжевый.